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طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة / 5 تباشر أعمالها

1/12/2025 8:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة / 5، اليوم الأحد، باستقبال المرضى والمراجعين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم العون والمساعدة لهم جرّاء الحرب التي يشهدها القطاع.


وقال قائد قوة المستشفى“إنه وفي إطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني باشرت الطواقم الطبية في استقبال المراجعين لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم”، مشيراً إلى أن طواقم المستشفى تعمل بأقصى طاقتها لتقدم خدماتها بكل كفاءة وتميز للأشقاء في قطاع غزة، مؤكداً أن الطواقم الإدارية والطبية والتمريضية تعتز بوجودها على أرض القطاع تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة.


وبيّن مدير المستشفى أن الكوادر الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساندة، بدأت باستقبال المراجعين ومتابعة الحالات المرضية مبيناً أن المستشفى يحتوي عيادات متخصصة تشمل الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، وجراحة التجميل والحروق، وجراحة العظام، والأطفال، والوجه والفكين، وعيادة الباطنية، والنسائية، والأطفال الخدّج، إضافةً إلى وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة.


يشار إلى إن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أرسلت مواد إنشائية بهدف تأسيس المرحلة الأولى للمستشفى الميداني الأردني“التوليد والخداج/ خان يونس حيث شارفت هذه المرحلة على الانتهاء، وسيتم استكمال المراحل اللاحقة تباعاً لتقديم الرعاية الطبية للنساء أثناء فترة الحمل والولادة والأطفال الخدّج في قطاع غزة.

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