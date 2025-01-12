علامة ويلفِت تفتتح رابع صالاتها المتكاملة الرائدة للياقة البدنية في دبي مارينا

(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 9 يناير 2025: افتتحت علامة ويلفِت التابعة لشركة أرادَ رسمياً فرعها المتكامل الرابع، ويلفِت مارينا. هذا، وتبلغ مساحة الصالة الجديدة 35,000 قدم مربع ضمن طابقين كاملين في أبراج الفتان مارين الواقعة في قلب منطقة دبي مارينا وجي بي آر. وتوفر الصالة معدات رياضية حديثة عالية التقنية وتقدّم خدمات شاملة للياقة والصحة والنقاهة وإعادة التأهيل، مع الخدمة المجانيّة لركن السيارات. وينضم المركز الجديد إلى فروع النادي الثلاثة الكائنة في جي في سي وميدان بدبي ومجتمع الجادة في الشارقة.
ومع عضوياتٍ حصرية للبالغين ومنتجع صحي متميز وباقةٍ من المرافق الاستثنائية للنقاهة، يوفر ويلفِت مارينا تجربة راقية ضمن أعلى معايير الراحة والرفاهية انسجاماً مع نمط الحياة العصري النابض في المنطقة. ويضمن موقعه المميز ومواقف السيارات الواسعة وسهولة الوصول إليه عبر الترام رحلة لياقة بدنية عالمية المستوى تم تصميمها خصيصاً لتلبية متطلّبات جميع الأعضاء.
وفي سابقة تعدّ الأولى من نوعها على مستوى نوادي اللياقة البدنية في الإمارات، تم دمج خدمات الصحة واللياقة والسبا والنقاهة وإعادة التأهيل ضمن رسوم العضوية، بما في ذلك أسرّة خاصة للتدليك بالتدفق الهوائي والتدليك المائي، وكبسولات خاصة للعلاج الفيزيائي مجهزة بأدواتٍ متطوّرة للاسترخاء، وحجرات ساونا، ومغاطس باردة، وغرف بخار لضمان التعافي بشكل أسرع والحصول على تجربة لياقة بدنية مبتكرة.
ويتضمن نادي ويلفِت مارينا كذلك مناطق متخصصة للتمارين المكثفة عالية الكفاءة (HIIT) والتمارين الوظيفية، بالإضافة إلى مساحة خارجية لألعاب القوى، وأستوديوهات خاصة للتمارين الجماعية وأجهزة الدرّاجات الثابتة، ومنطقة لتمارين الكارديو مجهزة بأحدث المعدات من علامات (Life Fitness SE4) و(Symbio)، ودراجة تمارين فري موشن. كما يضم النادي منطقة مخصصة للفنون القتالية المختلطة، ومنفذ بيع لعصائر بووست، وصالة خاصةً للأعضاء بإطلالات بانورامية أخاذة على المارينا. ويتضمن النادي أيضاً فرعاً لمطعم هنغري وولفز الحائز على الجوائز في الأكل الصحي، والذي سيقدّم مفهوماً صحياً جديداً لمرتادي النادي.
وفي تعليقه، قال جورج فلوكس، الرئيس التنفيذي لقسم الصحة واللياقة في أرادَ: "يضع ويلفِت مارينا معايير جديدة لعشاق اللياقة البدنية في إحدى أشهر المناطق السكنية في دبي، حيث يوفر تجربة راقية ومتخصصة للأفراد والمجموعات". وأضاف: "نتوقع أن يصبح النادي وجهة رائدة للياقة البدنية في دبي مارينا، وذلك بفضل توافر أحدث تقنيات اللياقة البدنية والخدمات المتميّزة للنقاهة وإعادة التأهيل".
جديرٌ بالذكر أنّ محفظة ويلفِت تضم حالياً 16,000 عضواً نشطاً ضمن مواقعها الستة القائمة. وقد حصد نادي ويلفِت جي في سي، الفرع المتكامل الأول للعلامة التجارية والذي يمتد على مساحة 75,000 قدم مربع، جائزة "أفضل نادي لياقة للعام" على مدى عامين، والتي يتم منحها للأندية المتميزة ضمن فعاليات جوائز سجلّ محترفي التمارين الرياضية (REP). ولدى العلامة التجارية فرعين متكاملين في منطقة ميدان بدبي والجادة في الشارقة، بالإضافة إلى صالات لياقة أصغر في مجتمعات أرادَ العصرية.
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