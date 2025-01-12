المواجهة التاريخية على اللقب المزدوج التي من المتوقع أن تُعيد تشكيل مشهد الفنون القتالية المختلطة

(MENAFN
- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 يناير 2025: أعلنت STARZPLAY، إحدى أفضل المنصات التي تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب في المنطقة (SVOD) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن البث الرسمي للبطولة المرتقبة UFC 311، إحدى أقوى بطاقات القتال المنتظرة لهذا العام مباشرة من قاعة Intuit Dome في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم 19 يناير. تمتلك المنصة حقوق البث الحصري لبطولة UFC في الشرق الأوسط، ما يوفر للمشاهدين إمكانية الوصول السلس ومتابعة أبرز الأنشطة والفعاليات الترفيهية الرياضية المتميزة.
وستشهد هذه البطولة أربعة عشر نزالاً، وتُختتم بمباراتين حاسمتين على اللقب. تبدأ البطاقات التمهيدية في الساعة 3 صباحا بتوقيت الإمارات، ثم تتجه نحو البطاقة الرئيسية القوية في الساعة 7 صباحا بتوقيت ألإمارات والتي تتضمن اثنتين من أكثر مواجهات البطولة المرتقبة.
يجسد هذا الحدث الرئيسي المشترك قصة دراماتيكية، حيث يضع ميراب دفاليشفيلي لقبه في وزن البانتام على المحك ضد عمر نورمحمدوف الذي لم يهزم من قبل. وما كشفه عمر نورمحمدوف عن تعافيه من كسر في الذراع في أواخر عام 2024، عزز التكهنات حول هذه المواجهة التي من شأنها أن تحدد مستقبل مسيرته المهنية.
كما تشهد البطاقة الرئيسية المشوقة مواجهة بطل الوزن الخفيف إسلام ماخاشيف ضد أرمين تساروكيان. ويهدف ماخاشيف إلى ترسيخ إرثه، وتحقيق الفوز بلقب أنجح بطل للوزن الخفيف في تاريخ UFC، متجاوزًا أرقام شخصيات أسطورية بما في ذلك حبيب نورمحمدوف، وبونسون هاندرسون وب.ج. بين.
يمكن لمشتركي STARZPLAY في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستمتاع بالوصول الحصري المباشر وعند الطلب إلى جميع فعاليات بطولة UFC 311، من البطاقة التمهيدية إلى البطاقة الرئيسية، ومتابعة كل لحظة من كل قتال مباشرةً عبر شاشاتهم.
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