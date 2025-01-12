آل عبدالغني موتورز شريك التنقل الحصري لجولات الدوحة للفروسية 2025

(MENAFN
- Ogilvy) الدوحة، قطر – 11 يناير 2025: أعلنت شركة آل عبدالغني موتورز، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا ولكزس، عن رعايتها لجولات الدوحة الدولية للفروسية 2025 للعام الثاني على التوالي. تعكس هذه الرعاية العلاقة الطويلة الأمد التي تجمع شركة آل عبدالغني موتورز بالاتحاد القطري للفروسية والخماسي الحديث.
تم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتورة إيمان الأنصاري، مستشار الشؤون العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور اللجنة المنظمة لجولة الدوحة الدولية للفروسية 2025.
وبصفتها الشريك الحصري للتنقل، ستوفر شركة آل عبدالغني موتورز أسطولاً من سيارات تويوتا ولكزس لنقل الضيوف والمشاركين والمنظمين، مما يسهم في دعم العمليات واللوجستيات خلال الفعالية. كما ستُعرض سيارات تويوتا ولكزس في ساحات السباق، لتجسد الانسجام بين وسائل النقل التقليدية والحديثة بطريقة راقية ومميزة.
ستُقام جولات الدوحة الدولية للفروسية هذا العام على مدار ثلاث عطلات نهاية أسبوع، من 9 إلى 11 يناير، ومن 16 إلى 18 يناير، ومن 23 إلى 25 يناير، في ميدان لونجين في الشقب. وستشهد الجولة مشاركة نخبة من الفرسان الدوليين يتنافسون في فئات متنوعة، مما يوفر تجربة استثنائية لعشاق الفروسية.
وتعليقا عن الرعاية، قال السيد عبدالغني ناصر آل عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة آل عبدالغني موتور: "يسعدنا أن نكون الشريك الحصري للتنقل في جولات الدوحة الدولية للفروسية للعام الثاني على التوالي. تعكس هذه الرعاية التزامنا المتواصل بدعم الفعاليات الرياضية العالمية وتعزيز الأنشطة الثقافية في قطر. نحن نتطلع إلى المشاركة والمساهمة في نجاح هذه البطولات المرموقة."
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