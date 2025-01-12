شركة سامانا للتطوير العقاري توسّع بصمتها وتفتتح مكتبًا جديدًا في أبوظبي

(MENAFN
- Samana Group) (دبي – 11 يناير 2025) – افتتحت شركة سامانا للتطوير العقاري، وهي شركة تطوير عقاري حائزة على عدد من الجوائز المرموقة ومقرها دبي، مكتبًا جديدًا في أبوظبي. وأُقيم حفل الافتتاح في 8 يناير بحضور شخصيات رفيعة المستوى ومختصين في المجال العقاري ومستثمرين وشخصيات مؤثرة وإعلاميين، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد على العقارات الفاخرة من أبوظبي، وتهدف إلى تعزيز خدمات الشركة التي تقدمها للوسطاء والمستثمرين العقاريين.
ويضم المكتب، الواقع في الطابق الأرضي من برج الفلاح، أكثر من 40 استشاريًا وخبيرًا عقاريًا، لتوفير خدمات متميزة لعملاء الشركة في أبوظبي، والذين يمثلون حاليًا نسبة كبيرة تصل إلى 20% من المبيعات.
ويقدم المكتب الجديد دعمًا مباشرًا وإمكانية الوصول إلى أحدث معلومات المشاريع، مما يتيح للمشترين المحتملين استكشاف المشاريع من خلال عروض مرئية مفصلة. وتأمل شركة سامانا للتطوير العقاري بتوسيع قاعدة عملائها في أبوظبي بعد الإقبال الكبير على مشاريعها وزيادة الأسعار الملحوظة التي شهدتها مشاريعها في دبي.
وصرّح عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري، في حفل افتتاح المكتب: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق مكتبنا الجديد في أبوظبي مع تجاوز سوق العقارات الرئيسي في دبي المستويات القياسية، متجاوزًا 180,900 صفقة بإجمالي 552.1 مليار درهم. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزامنا بالاستفادة من النمو الديناميكي للقطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم تجارب معيشية استثنائية لعملائنا الكرام."
بالإضافة إلى كونها أصبحت سابع أكبر شركة تطوير عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، توجهت شركة سامانا للتطوير العقاري إلى السوق العالمية مؤخرًا، وذلك من خلال شراكتها مع المصمم العالمي إيلي صعب في مشروع فاخر جديد، "سامانا أوشن فيوز بتصاميم داخلية من إيلي صعب" في جزر المالديف، ويغطي هذا المشروع أكثر من 507,651 قدمًا مربعًا وتبلغ قيمته 2.2 مليار درهم.
وتمتلك الشركة محفظة مشاريع تزيد قيمتها عن 16 مليار درهم وتتوزع مشاريعها في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك قرية جميرا الدائرية، وأرجان، وماجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ودبي لاند، وميدان، وجزيرة ديرة، ومدينة دبي للإنتاج، وديسكفري جاردنز.
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