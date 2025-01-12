100 صانع قرار في بطولة مجلس دبي الرياضي للمدراء التنفيذيين للجولف السبت (11 يناير)

(MENAFN
- Dubaisc) أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق النسخة الثامنة من "بطولة مجلس دبي الرياضي للمدراء التنفيذيين للجولف" التي تنظمها شركة "سبورتس تو بيزنيس" تحت رعاية بنك دبي الإمارات دبي الوطني وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في ملاعب نادي ترامب الدولي للجولف في داماك هيلز، وتقام منافساتها يوم السبت 11 يناير 2025، ويشارك فيها 100 مدير تنفيذي من الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة يتنافسون في واحد من أجمل ملاعب الجولف من فئة 18 حفرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ملعب ترامب الدولي للجولف وتحدث خلاله فوزية فريدون رئيس قسم الرياضة المجتمعية بمجلس دبي الرياضي وراسل يومانز رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمدير العام لشركة "سبورت تو بيزنس" منظم البطولة، ودرو فيرما الرئيس التنفيذي لشركة ثريو الراعي الذهبي للبطولة، وديباك ساروب كبير مسؤولي الأعمال في شركة ثريو راعي البطولة، وزيشان عمر الشريك في شركة آرو الشرق الأوسط.
وقالت فوزية فريدون: "يسر مجلس دبي الرياضي أن يواصل دعمه الكامل لهذه البطولة الرائدة التي تحقق نجاحًا كبيرًا عاما بعد آخر وتواصل تحقيق أهدافها الرياضية في نشر وتطوير رياضة الجولف، وكذلك الأهداف المجتمعية والاقتصادية، تساهم البطولة في دعم التنوع في الرياضات وإثراء قائمة الفعاليات الرياضية الزاخرة التي تستضيفها دبي على مدار العام، كما تعزز العلاقات بين المدراء التنفيذيين وصنّاع القرار في الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة".
وأضافت فوزية: "تشكل البطولة فرصة للتلاقي والتباحث والتعاون بين الشركات وتعزيز نمو قطاع الأعمال من خلال الرياضة، وتكوين شبكة علاقات عامة تجمعهم سويًا لتعزيز فرص التعاون والشراكة وإنجاز المزيد من المشاريع التي تصب في دعم حركة الاقتصاد، ويسرنا أن نواصل التعاون مع شركة (سبورت تو بيزنيس) لتنظيم هذه البطولة التي تجمع بين الرياضة والسياحة الرياضية، تعد هذه الشراكة نموذجًا رائدًا في التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تطوير القطاع الرياضي ومن أجل إسعاد كافة أفراد المجتمع، حيث يحرص مجلس دبي الرياضي دائمًا على تنمية الشراكة مع القطاع الخاص، ولا يقف التعاون عند تنظيم هذه البطولة، بل يمتد ويتوسع حيث نعمل معا من أجل تنظيم 70 بطولة جولف مختلفة طوال العام بما يحقق العديد من الأهداف وفي مقدمتها نشر ممارسة هذه الرياضة وتقديم بطولات وأحداث مميزة، وأيضا الاستفادة من ملاعب الجولف الرائعة الموجودة، حيث نمتلك أفضل ملاعب الجولف في العالم".
ومن جانبه قال راسل يومانز: "يسعدنا مرة أخرى أن نجدد تعاوننا مع مجلس دبي الرياضي لتنظيم نسخة جديدة من بطولة أساتذة الجولف للمدراء التنفيذيين، ويشرفنا أن نرحب برعاة البطولة الذين يعرفون قيمة هذه البطولة وتأثيرها من خلال تكوين شبكة علاقات قوية بين رجال الأعمال من المدراء التنفيذيين وصناع القرار في أكبر الشركات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتهم بنك دبي الإمارات الوطني باعتباره الراعي الرئيسي للبطولة، وشركة دوغاستا العقارية الراعي الذهبي للسباق إلى كوريا على مدار ثلاث سنوات مقبلة".
وأضاف راسل: "تؤكد البطولة التزامها المستمر في تعزيز شبكة الأعمال وكونها أداة سياحية رئيسية بالدولة والمنطقة، ونحن نتطلع إلى مجموعة من الأنشطة الإبداعية من الرعاة لدينا لتحسين تجربة لعب الجولف، وسوف نخوض تحديات مثيرة في جميع الملاعب الأربعة ذات الثلاث ضربات، بالإضافة إلى تنظيم رحلة سفاري للجولف لمدة 3 أيام في تنزانيا".
وصرح درو فيرما: "أن شركة (ثريو) تواصل دعم الجولف والرياضة في المنطقة، ونجدد التزامنا بالدعم من خلال شراكتنا الإستراتيجية المستمرة مع سبورت تو بيزنس، وقد بدأنا أول بطولة المدراء التنفيذيين لأساتذة الجولف في نيروبي بكينيا بمشاركة 170 من كبار لاعبي الجولف من المدراء التنفيذيين في شهر نوفمبر الماضي، وسينضم 10 منهم إلى هذا الحدث في دبي، كما يسعدنا إحضار الأسطورة الدولية كابيل ديف لإضافة قيمة إلى هذا الحدث إلى جانب العددي من المدراء التنفيذيين المشاركين الذين سيحضرون إلى دبي للتنافس، وسيتأهل الفائزين في بطولة دبي إلى نهائي السباق إلى كوريا وهو حدث رائع آخر للهواة نعمل على تنظيمه مع سبورت تو بيزنس، ويمكن متابعة تفاصيله على الرابط ().
زيشان عمر: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه البطولة الرائدة، التي شهدت نموًا كبيرًا ونتطلع إلى دعوة كبار عملائنا بالإضافة إلى مقابلة قادة تنفيذيين آخرين في لعبة الجولف. تعد هذه البطولة واحدة من 70 حدثًا نتشارك فيه مع سبورت تو بيزنس حيث نرى قيمة كبيرة في تكوين شبكة علاقات قوية مع المدراء التنفيذيين من خلال لعبة الجولف، التي تساعدنا على مواصلة الترويج لعلامتنا التجارية الفريدة والمساعدة في تنمية أعمالنا".
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