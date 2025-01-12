ألغاز الكون.. 8 تساؤلات كبرى لم تُحل بعد

MENAFN - Khaberni) خبرني - منذ الأزل، نظر الإنسان إلى السماء متسائلا عن أسرار هذا الكون الفسيح، ومع كل تقدم علمي نحرزه، تتكشف لنا بعض الألغاز الجديدة التي تعمق شعورنا بالدهشة وتجعلنا ندرك كم لا نزال نجهل عن هذا العالم الغامض.

وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها البشرية في فهم نشأة الكون وتطوره، تبقى هناك تساؤلات محيرة لم تُحل بعد، تمثل ألغازا 8 ألغاز كونية، وهي:

الأول.. المادة والطاقة المظلمة

تشكل "المادة الطبيعية" التي نعرفها – مثل النجوم والكواكب والمجرات وكل ما يحيط بنا – حوالي 5% فقط من الكون، أما الـ95% المتبقية فتُعرف باسم "الكون المظلم"، وهي تتألف من المادة المظلمة والطاقة المظلمة، ولا نزال لا نفهم طبيعة هذه العناصر أو كيف تعمل.

الثاني.. لماذا تتسارع توسع الكون؟

في أوائل القرن العشرين، اكتشف إدوين هابل أن الكون في حالة توسع، مما كان صدمة للمجتمع العلمي آنذاك، وفي نهاية القرن العشرين، اكتشف علماء الفلك أن هذا التوسع لا يتباطأ كما كان متوقعا، بل يتسارع.

وقد أطلق العلماء اسم "الطاقة المظلمة" على القوة الغامضة التي تقود هذه الظاهرة، وتشكل هذه الطاقة 68% من الكون. ولكن اللغز الحقيقي هو: لماذا بدأت الطاقة المظلمة في الهيمنة على الكون فجأة بعد 9-10 مليارات سنة من الانفجار العظيم؟

الثالث.. مشكلة التسخين التاجي للشمس

على الرغم من أن الشمس هي أقرب نجم لنا، فإن العلماء لا يزالون يجهلون سبب ارتفاع درجة حرارة الهالة الشمسية (التاج) إلى أكثر من مليوني درجة مئوية، في حين أن سطح الشمس أقل بكثير بدرجة حرارة 6000 درجة مئوية فقط.

وهذه المشكلة تحير العلماء منذ عقود، إذ يتوقع أن يزداد السخونة كلما اقتربنا من مركز الشمس، ولكن الهالة تشذ عن هذه القاعدة.

الرابع.. الثقوب السوداء العملاقة في الكون المبكر

كشفت تلسكوبات مثل "جيمس ويب" عن وجود ثقوب سوداء عملاقة بملايين المرات من كتلة الشمس في الكون المبكر، بعد 600 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم، وهذه الكتل الهائلة تتطلب وقتا أطول بكثير لتتشكل، مما يضع العلماء أمام تحدي إعادة تقييم نماذج تطور الكون.

الخامس.. أجسام "جمبو" الغامضة

في العام الماضي، اكتشف العلماء بفضل تلسكوب "جيمس ويب" أجساما ثنائية الكتلة بحجم كوكب المشتري، تُعرف باسم "جمبو"، في سديم الجبار. هذه الأجسام ليست نجوما ولا كواكب، وتحدّت كل ما نعرفه عن كيفية تشكل النجوم والكواكب، فكيف تتشكل هذه الأجسام الغريبة وتبقى ثنائية؟ هذا سؤال لا يزال العلماء يبحثون عن إجابة له.

السادس.. ماذا يوجد في قلب الثقب الأسود؟

الثقوب السوداء هي مناطق في الفضاء تتميز بجاذبية هائلة، بحيث لا يستطيع حتى الضوء الهروب منها، ورغم ما قدمته النسبية العامة لأينشتاين من تفسيرات لهذه الأجسام، إلا أن العلماء لا يزالون عاجزين عن تفسير ما يحدث بالضبط في قلب الثقب الأسود، حيث تنهار قوانين الفيزياء التقليدية عند محاولة تفسيرها.

السابع.. المادة المظلمة

تشكل المادة المظلمة حوالي 27% من الكون، لكننا لا نعرف ما هي بالضبط، وهذه المادة لا تتفاعل مع الضوء أو المادة الطبيعية بالطريقة التي نتوقعها، ورغم البحث الحثيث، لا تزال الجسيمات المفترضة التي تشكل المادة المظلمة مثل الأكسيونات مجرد فرضيات لم تُثبت بعد.

الثامن.. لماذا الكون غير ثابت؟

عندما وضع أينشتاين نظريته للنسبية العامة، أظهرت حساباته أن الكون لا يمكن أن يكون ثابتا، وهذا دفعه إلى إدخال "الثابت الكوني" في معادلاته للتوفيق بين النظرية والفكرة السائدة آنذاك بأن الكون ثابت، وفي وقت لاحق، اكتشف العلماء أن الكون ليس فقط يتوسع، بل يتسارع في توسعه، ويعيد العلماء النظر في هذا الثابت الكوني لفهم الطاقة المظلمة، ويبحثون عن إجابات حول طبيعة هذا التسارع.