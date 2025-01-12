ألغاز الكون.. 8 تساؤلات كبرى لم تُحل بعد

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- Khaberni) خبرني - منذ الأزل، نظر الإنسان إلى السماء متسائلا عن أسرار هذا الكون الفسيح، ومع كل تقدم علمي نحرزه، تتكشف لنا بعض الألغاز الجديدة التي تعمق شعورنا بالدهشة وتجعلنا ندرك كم لا نزال نجهل عن هذا العالم الغامض.
وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها البشرية في فهم نشأة الكون وتطوره، تبقى هناك تساؤلات محيرة لم تُحل بعد، تمثل ألغازا 8 ألغاز كونية، وهي:
الأول.. المادة والطاقة المظلمة
تشكل "المادة الطبيعية" التي نعرفها – مثل النجوم والكواكب والمجرات وكل ما يحيط بنا – حوالي 5% فقط من الكون، أما الـ95% المتبقية فتُعرف باسم "الكون المظلم"، وهي تتألف من المادة المظلمة والطاقة المظلمة، ولا نزال لا نفهم طبيعة هذه العناصر أو كيف تعمل.
الثاني.. لماذا تتسارع توسع الكون؟
في أوائل القرن العشرين، اكتشف إدوين هابل أن الكون في حالة توسع، مما كان صدمة للمجتمع العلمي آنذاك، وفي نهاية القرن العشرين، اكتشف علماء الفلك أن هذا التوسع لا يتباطأ كما كان متوقعا، بل يتسارع.
وقد أطلق العلماء اسم "الطاقة المظلمة" على القوة الغامضة التي تقود هذه الظاهرة، وتشكل هذه الطاقة 68% من الكون. ولكن اللغز الحقيقي هو: لماذا بدأت الطاقة المظلمة في الهيمنة على الكون فجأة بعد 9-10 مليارات سنة من الانفجار العظيم؟
الثالث.. مشكلة التسخين التاجي للشمس
على الرغم من أن الشمس هي أقرب نجم لنا، فإن العلماء لا يزالون يجهلون سبب ارتفاع درجة حرارة الهالة الشمسية (التاج) إلى أكثر من مليوني درجة مئوية، في حين أن سطح الشمس أقل بكثير بدرجة حرارة 6000 درجة مئوية فقط.
وهذه المشكلة تحير العلماء منذ عقود، إذ يتوقع أن يزداد السخونة كلما اقتربنا من مركز الشمس، ولكن الهالة تشذ عن هذه القاعدة.
الرابع.. الثقوب السوداء العملاقة في الكون المبكر
كشفت تلسكوبات مثل "جيمس ويب" عن وجود ثقوب سوداء عملاقة بملايين المرات من كتلة الشمس في الكون المبكر، بعد 600 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم، وهذه الكتل الهائلة تتطلب وقتا أطول بكثير لتتشكل، مما يضع العلماء أمام تحدي إعادة تقييم نماذج تطور الكون.
الخامس.. أجسام "جمبو" الغامضة
في العام الماضي، اكتشف العلماء بفضل تلسكوب "جيمس ويب" أجساما ثنائية الكتلة بحجم كوكب المشتري، تُعرف باسم "جمبو"، في سديم الجبار. هذه الأجسام ليست نجوما ولا كواكب، وتحدّت كل ما نعرفه عن كيفية تشكل النجوم والكواكب، فكيف تتشكل هذه الأجسام الغريبة وتبقى ثنائية؟ هذا سؤال لا يزال العلماء يبحثون عن إجابة له.
السادس.. ماذا يوجد في قلب الثقب الأسود؟
الثقوب السوداء هي مناطق في الفضاء تتميز بجاذبية هائلة، بحيث لا يستطيع حتى الضوء الهروب منها، ورغم ما قدمته النسبية العامة لأينشتاين من تفسيرات لهذه الأجسام، إلا أن العلماء لا يزالون عاجزين عن تفسير ما يحدث بالضبط في قلب الثقب الأسود، حيث تنهار قوانين الفيزياء التقليدية عند محاولة تفسيرها.
السابع.. المادة المظلمة
تشكل المادة المظلمة حوالي 27% من الكون، لكننا لا نعرف ما هي بالضبط، وهذه المادة لا تتفاعل مع الضوء أو المادة الطبيعية بالطريقة التي نتوقعها، ورغم البحث الحثيث، لا تزال الجسيمات المفترضة التي تشكل المادة المظلمة مثل الأكسيونات مجرد فرضيات لم تُثبت بعد.
الثامن.. لماذا الكون غير ثابت؟
عندما وضع أينشتاين نظريته للنسبية العامة، أظهرت حساباته أن الكون لا يمكن أن يكون ثابتا، وهذا دفعه إلى إدخال "الثابت الكوني" في معادلاته للتوفيق بين النظرية والفكرة السائدة آنذاك بأن الكون ثابت، وفي وقت لاحق، اكتشف العلماء أن الكون ليس فقط يتوسع، بل يتسارع في توسعه، ويعيد العلماء النظر في هذا الثابت الكوني لفهم الطاقة المظلمة، ويبحثون عن إجابات حول طبيعة هذا التسارع.
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