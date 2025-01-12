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السيد شايب يحلّ بعاصمة جمهورية التشاد

1/12/2025 5:00:05 AM
(MENAFN- APO Group)


بصفته مبعوثا خاصا للسيد رئيس الجمهورية، حل كاتب الدولة لدى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد سفيان شايب، بالعاصمة نجامينا، أين سلم للسيد محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس الجمهورية، رأس الدولة لجمهورية التشاد، رسالة خطية وجهها إليه رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون.

وأثناء هذا اللقاء، أبلغ كاتب الدولة التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية إلى نظيره التشادي، واستعداده للعمل سويا مع أخيه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. من جانبه، عبر الرئيس التشادي عن تطلعه لمواصلة العمل من أجل توطيد علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية ودراسة سبل تعزيزها وكذا تعزيز التنسيق البيني على المستوى الإقليمي والدولي.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.

MENAFN12012025004934011406ID1109080658

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