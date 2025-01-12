السيد شايب يحلّ بعاصمة جمهورية التشاد

(MENAFN
- APO Group)
بصفته مبعوثا خاصا للسيد رئيس الجمهورية، حل كاتب الدولة لدى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد سفيان شايب، بالعاصمة نجامينا، أين سلم للسيد محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس الجمهورية، رأس الدولة لجمهورية التشاد، رسالة خطية وجهها إليه رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون.
وأثناء هذا اللقاء، أبلغ كاتب الدولة التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية إلى نظيره التشادي، واستعداده للعمل سويا مع أخيه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. من جانبه، عبر الرئيس التشادي عن تطلعه لمواصلة العمل من أجل توطيد علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين.
كما شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية ودراسة سبل تعزيزها وكذا تعزيز التنسيق البيني على المستوى الإقليمي والدولي.
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