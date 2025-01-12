السيدة منصوري تشارك في أشغال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء الزراعة

(MENAFN
- APO Group)
شاركت السيدة سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، يوم 10 جانفي 2025، في العاصمة الأوغندية كمبالا، على رأس الوفد الجزائري في أشغال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء الزراعة، التحضيري للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التنمية الزراعية الشاملة لمرحلة ما بعد مالابو.
و تم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا (CAADP) للفترة 2026-2035، بالإضافة إلى إعلان كمبالا الذي يهدف إلى بناء أنظمة زراعية مستدامة ومرنة، لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية.
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MENAFN12012025004934011406ID1109080657
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