السيدة منصوري تشارك في أشغال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء الزراعة

شاركت السيدة سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، يوم 10 جانفي 2025، في العاصمة الأوغندية كمبالا، على رأس الوفد الجزائري في أشغال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء الزراعة، التحضيري للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التنمية الزراعية الشاملة لمرحلة ما بعد مالابو.

و تم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا (CAADP) للفترة 2026-2035، بالإضافة إلى إعلان كمبالا الذي يهدف إلى بناء أنظمة زراعية مستدامة ومرنة، لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية.

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