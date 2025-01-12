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السيدة منصوري تشارك في أشغال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء الزراعة

1/12/2025 5:00:05 AM
(MENAFN- APO Group)


شاركت السيدة سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، يوم 10 جانفي 2025، في العاصمة الأوغندية كمبالا، على رأس الوفد الجزائري في أشغال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء الزراعة، التحضيري للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التنمية الزراعية الشاملة لمرحلة ما بعد مالابو.

و تم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا (CAADP) للفترة 2026-2035، بالإضافة إلى إعلان كمبالا الذي يهدف إلى بناء أنظمة زراعية مستدامة ومرنة، لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.

MENAFN12012025004934011406ID1109080657

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