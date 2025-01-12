مصر وجيبوتي تؤكدان أهمية التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر لمواجهة التحديات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 12 - 1 (كونا) -- أكد وزير
الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ونظيره الجيبوتي محمود يوسف أهمية تكثيف التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر من أجل حماية مصالحها وأمنها القومي والتنسيق لمواجهة التهديدات المختلفة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في بيان اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه عبدالعاطي مع وزير الخارجية الجيبوتي تناولا خلاله القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ولفت إلى أن الجانبين بحثا التطورات في القرن الإفريقي ودعم الصومال والحفاظ على وحدته واستقراره وسلامة أراضيه كما تبادلا الرؤى بشأن التوترات في البحر الأحمر وآثارها على الملاحة البحرية والتجارة الدولية.
وذكر المتحدث أن وزير الخارجية المصري أكد "عمق العلاقات التاريخية" التي تجمع بين بلاده وجيبوتي بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز أطر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالح الشعبين.
وفي النهاية اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.
وكانت القاهرة استضافت أمس السبت اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال التي أكدت أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر والحفاظ على وحدة دول المنطقة وسيادتها في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ورحبت اللجنة في بيان مشترك عقب الاجتماع الذي عقد بحضور وزراء خارجية مصر عبدالعاطي وإريتريا عثمان صالح والصومال أحمد معلم فقي بالتقدم المحرز في تعزيز التعاون بين دول الثلاث من أجل تحقيق الأمن في الصومال.
وجدد عبد العاطي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع التأكيد على ان أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة فقط ولا يمكن على الإطلاق القبول بوجود أنشطة لدولة غير مشاطئة بالبحر الأحمر سواء عسكري أو بحري. (النهاية)
ا س م / ف ل ا
MENAFN12012025000071011013ID1109080589
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.