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مصر وجيبوتي تؤكدان أهمية التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر لمواجهة التحديات

1/12/2025 4:35:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ونظيره الجيبوتي محمود يوسف أهمية تكثيف التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر من أجل حماية مصالحها وأمنها القومي والتنسيق لمواجهة التهديدات المختلفة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في بيان اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه عبدالعاطي مع وزير الخارجية الجيبوتي تناولا خلاله القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ولفت إلى أن الجانبين بحثا التطورات في القرن الإفريقي ودعم الصومال والحفاظ على وحدته واستقراره وسلامة أراضيه كما تبادلا الرؤى بشأن التوترات في البحر الأحمر وآثارها على الملاحة البحرية والتجارة الدولية.
وذكر المتحدث أن وزير الخارجية المصري أكد "عمق العلاقات التاريخية" التي تجمع بين بلاده وجيبوتي بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز أطر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالح الشعبين.
وفي النهاية اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.
وكانت القاهرة استضافت أمس السبت اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال التي أكدت أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر والحفاظ على وحدة دول المنطقة وسيادتها في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ورحبت اللجنة في بيان مشترك عقب الاجتماع الذي عقد بحضور وزراء خارجية مصر عبدالعاطي وإريتريا عثمان صالح والصومال أحمد معلم فقي بالتقدم المحرز في تعزيز التعاون بين دول الثلاث من أجل تحقيق الأمن في الصومال.
وجدد عبد العاطي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع التأكيد على ان أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة فقط ولا يمكن على الإطلاق القبول بوجود أنشطة لدولة غير مشاطئة بالبحر الأحمر سواء عسكري أو بحري. (النهاية)

ا س م / ف ل ا




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