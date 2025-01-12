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مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي (مهارات إعداد وتحرير النشرات الإخبارية)

1/12/2025 4:35:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 1 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد برنامجه التدريبي (مهارات إعداد وتحرير النشرات الإخبارية) بمشاركة عدد من منتسبي وكالتي الأنباء الكويتية (كونا) والسعودية (واس) وديوان المحاسبة ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط والهيئة العامة للرياضة ويستمر خمسة أيام.
ويتناول البرنامج الذي يقدمه مدير التحرير في وكالة (كونا) محمود بوشهري أساسيات عمل المحرر المكتبي والدور الفني والإداري لمدير النشرة في ديسك الأخبار كما يناقش تحديات عمل مدير النشرة الإخبارية والمهارات المطلوبة في الإدارة والتواصل وكيفية إدارة النشرة اليومية.
ويتطرق البرنامج الذي يعتمد على التدريب النظري والتطبيق العملي إلى أسس صناعة المادة الخبرية ومعايير القيمة الخبرية وتقويم المواد الصحفية وإعادة تحريرها إضافة إلى إعداد النشرة الإخبارية في الأزمات والطوارئ والأحداث الاستثنائية وكيفية التعامل مع الأخبار العاجلة.
ويعد مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)

م د م / ا ع ب




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