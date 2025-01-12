مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي (مهارات إعداد وتحرير النشرات الإخبارية)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 12 - 1 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد برنامجه التدريبي (مهارات إعداد وتحرير النشرات الإخبارية) بمشاركة عدد من منتسبي وكالتي الأنباء الكويتية (كونا) والسعودية (واس) وديوان المحاسبة ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط والهيئة العامة للرياضة ويستمر خمسة أيام.
ويتناول البرنامج الذي يقدمه مدير التحرير في وكالة (كونا) محمود بوشهري أساسيات عمل المحرر المكتبي والدور الفني والإداري لمدير النشرة في ديسك الأخبار كما يناقش تحديات عمل مدير النشرة الإخبارية والمهارات المطلوبة في الإدارة والتواصل وكيفية إدارة النشرة اليومية.
ويتطرق البرنامج الذي يعتمد على التدريب النظري والتطبيق العملي إلى أسس صناعة المادة الخبرية ومعايير القيمة الخبرية وتقويم المواد الصحفية وإعادة تحريرها إضافة إلى إعداد النشرة الإخبارية في الأزمات والطوارئ والأحداث الاستثنائية وكيفية التعامل مع الأخبار العاجلة.
ويعد مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)
م د م / ا ع ب
MENAFN12012025000071011013ID1109080587
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