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مدير هيئة الصناعة: ضرورة تشجيع أصحاب المصانع على الاستثمار في خفض انبعاثات الكربون بالبلاد

1/12/2025 4:35:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 1 (كونا) -- أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي ضرورة تشجيع أصحاب المصانع على الاستثمار وتبني الحلول التي من شأنها المساهمة في خفض انبعاثات الكربون في دولة الكويت.
وقال الجحيدلي في كلمته الافتتاحية لندوة أقامتها الهيئة اليوم الأحد تحت عنوان (خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي) إن مشروع تقليل الانبعاثات الكربونية يعتبر من برنامج الاستدامة الصناعية في الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت لافتا إلى أن حماية البيئة تشكل مسؤولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود والعمل الجماعي.
وأوضح أهمية ضمان الإشراك الفعال للجهات ذات العلاقة في خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي بدولة الكويت وتعزيز التوجه الاستراتيجي المشترك والمتكامل.
وبين أن هذه الندوة تأتي استجابة لالتزامات دولة الكويت وتعهداتها الدولية كذلك استجابة لتوصيات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 29) في (باكو) الذي شارك به ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.
وذكر أن هذه الندوة تأتي أيضا تفعيلا لبرنامج الاستدامة الصناعية المدرج في مشاريع الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت 2035 باعتبار القطاع الصناعي إحدى الركائز الأساسية في تحقيق هذا الهدف.
وبين الجحيدلي أن تخفيض الانبعاثات الكربونية ليس مجرد التزام بيئي أو دولي إنما هو واجب وطني يعزز من جهودنا في حماية بيئتنا للأجيال القادمة.
وتابع أن الندوة تمثل خطوة جادة من الهيئة العامة للصناعة للمساهمة في تحسين جودة البيئة في الكويت والعالم من خلال التوعية بأهمية الحلول المستدامة في القطاع الصناعي وتشجيع التوجهات الابتكارية والصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن الحضور في الندوة شكلوا دعما كبيرا لأحد أهم أهداف الندوة بتحقيق المشاركة الفعالة لكل الجهات المعنية وتعزيز التعاون المشترك في صياغة سياسات واستراتيجيات متكاملة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الصناعة وليد المجني في كلمته إن الندوة تنطلق من سعي الهيئة إلى دعم وتنمية القطاع الصناعي في الكويت وتماشيا مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت لخفض انبعاثات الكربون.
وأضاف المجني أن الندوة تقام بتعاون مع ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهدف التعريف بالحلول البيئية التي من شأنها خفض انبعاثات الكربون لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة.
وقد شهدت الندوة حضور ممثلي المصانع والقطاع الصناعي وتم خلالها التركيز على الحلول العلمية والتقنيات الحديثة التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.
وشارك في الندوة ممثلو العديد من الجهات الحكومية والخاصة كالهيئة العامة للبيئة والشركة الكويتية للغازات الصناعية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة إيكويت للبتروكيماويات.
وشهدت الندوة عدة عروض من الجهات المشاركة تناولت مشكلة انبعاثات الكربون وموقع الكويت من هذه المشكلة من خلال المؤشرات البيئية والتعهدات والاتفاقيات الدولية ودور الجهات التشريعية والجهود المبذولة بهذا الشأن من خلال سن القوانين علاوة على وضع الاستراتيجيات والمشاريع وطرح التوجهات القادمة.
كما تم عرض أبعاد المشكلة والتعرف على الأدوات والإمكانيات المتاحة والتجارب الناجحة إضافة إلى اقتراح الحلول المناسبة وخلق فرص للتعاون والتكامل بين الجهات المشاركة والمستهدفة ومعرفة التحديات والفرص المتاحة في سبيل تحسين الأداء البيئي من خلال تكنولوجياالتقاط الكربون وتخزينه واستخدامه للقطاع الصناعي في البلاد. (النهاية)

ع ع م




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