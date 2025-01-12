مدير هيئة الصناعة: ضرورة تشجيع أصحاب المصانع على الاستثمار في خفض انبعاثات الكربون بالبلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 12 - 1 (كونا) -- أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي ضرورة تشجيع أصحاب المصانع على الاستثمار وتبني الحلول التي من شأنها المساهمة في خفض انبعاثات الكربون في دولة الكويت.
وقال الجحيدلي في كلمته الافتتاحية لندوة أقامتها الهيئة اليوم الأحد تحت عنوان (خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي) إن مشروع تقليل الانبعاثات الكربونية يعتبر من برنامج الاستدامة الصناعية في الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت لافتا إلى أن حماية البيئة تشكل مسؤولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود والعمل الجماعي.
وأوضح أهمية ضمان الإشراك الفعال للجهات ذات العلاقة في خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي بدولة الكويت وتعزيز التوجه الاستراتيجي المشترك والمتكامل.
وبين أن هذه الندوة تأتي استجابة لالتزامات دولة الكويت وتعهداتها الدولية كذلك استجابة لتوصيات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 29) في (باكو) الذي شارك به ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.
وذكر أن هذه الندوة تأتي أيضا تفعيلا لبرنامج الاستدامة الصناعية المدرج في مشاريع الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت 2035 باعتبار القطاع الصناعي إحدى الركائز الأساسية في تحقيق هذا الهدف.
وبين الجحيدلي أن تخفيض الانبعاثات الكربونية ليس مجرد التزام بيئي أو دولي إنما هو واجب وطني يعزز من جهودنا في حماية بيئتنا للأجيال القادمة.
وتابع أن الندوة تمثل خطوة جادة من الهيئة العامة للصناعة للمساهمة في تحسين جودة البيئة في الكويت والعالم من خلال التوعية بأهمية الحلول المستدامة في القطاع الصناعي وتشجيع التوجهات الابتكارية والصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن الحضور في الندوة شكلوا دعما كبيرا لأحد أهم أهداف الندوة بتحقيق المشاركة الفعالة لكل الجهات المعنية وتعزيز التعاون المشترك في صياغة سياسات واستراتيجيات متكاملة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الصناعة وليد المجني في كلمته إن الندوة تنطلق من سعي الهيئة إلى دعم وتنمية القطاع الصناعي في الكويت وتماشيا مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت لخفض انبعاثات الكربون.
وأضاف المجني أن الندوة تقام بتعاون مع ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهدف التعريف بالحلول البيئية التي من شأنها خفض انبعاثات الكربون لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة.
وقد شهدت الندوة حضور ممثلي المصانع والقطاع الصناعي وتم خلالها التركيز على الحلول العلمية والتقنيات الحديثة التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.
وشارك في الندوة ممثلو العديد من الجهات الحكومية والخاصة كالهيئة العامة للبيئة والشركة الكويتية للغازات الصناعية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة إيكويت للبتروكيماويات.
وشهدت الندوة عدة عروض من الجهات المشاركة تناولت مشكلة انبعاثات الكربون وموقع الكويت من هذه المشكلة من خلال المؤشرات البيئية والتعهدات والاتفاقيات الدولية ودور الجهات التشريعية والجهود المبذولة بهذا الشأن من خلال سن القوانين علاوة على وضع الاستراتيجيات والمشاريع وطرح التوجهات القادمة.
كما تم عرض أبعاد المشكلة والتعرف على الأدوات والإمكانيات المتاحة والتجارب الناجحة إضافة إلى اقتراح الحلول المناسبة وخلق فرص للتعاون والتكامل بين الجهات المشاركة والمستهدفة ومعرفة التحديات والفرص المتاحة في سبيل تحسين الأداء البيئي من خلال تكنولوجياالتقاط الكربون وتخزينه واستخدامه للقطاع الصناعي في البلاد. (النهاية)
ع ع م
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