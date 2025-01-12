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هيئة الإعاقة: الرعاية المستدامة والفاعلة لذوي الإعاقة ورصد التجاوزات بملفات المكلفين رعايتهم

1/12/2025 4:35:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 1 (كونا) -- أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف وفاء المحنا أن الهيئة لا تدخر جهدا في توفير وضمان الرعاية المستدامة والفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر متابعة ورصد التجاوزات في ملفات المكلفين رعايتهم للوقوف على مدى التزام كل حالة على حدة.
وقالت المحنا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن العمل جار لفحص جميع ملفات المكلفين رعاية معاق والكشف الدوري المفاجئ عليهم لضمان عدم الاستغلال الخاطئ لها.
وأضافت أنه سيتم أيضا التأكد من مدى الالتزام بقانون (8 لسنة 2010) ولوائحه والذي أعطى الحق لأعضاء فريق (أصدقاء المعاقين) التابع للهيئة وفقا للمادة 68 منه الضبطية القضائية لحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حياة صحية وآمنة لهم.
وأوضحت أن الفريق رصد عدة انتهاكات بحق المكلفين رعاية ذوي إعاقة مشيرة إلى أنه تمت إحالة هؤلاء المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
ولفتت إلى وجود عدة التزامات وردت في القانون واللائحة المعنيين على المكلف التقيد بها منها أن يسكن مع الشخص ذي الإعاقة بالعنوان ذاته وعدم إهماله وعدم السفر وتركه لمدة تزيد على 45 يوما وغيرها من الالتزامات.
وشددت المحنا على أنه في حال عدم الالتزام أو الإهمال للشخص ذي الإعاقة فإن القانون نص على عقوبة تصل إلى سنة حبس دون حصول ضرر على ذوي الإعاقة أما في حال حصول ضرر فتصل العقوبة إلى حبس لمدة ثلاث سنوات وفقا للمادة (61) من القانون آنف الذكر.
يذكر ان قرار الضبطية القضائية لفريق (أصدقاء المعاقين) تم نشره بالجريدة الرسمية في 30 ديسمبر 2024 وعليه يكون ملزما لكل الأفراد والجهات لرصد المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون (8) لسنة 2010 للأشخاص ذوي الاعاقة واتخاذ اللازم ضدهم. (النهاية)

س ل م / ا ع ب




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