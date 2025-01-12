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(الإحصائي) الخليجي: السوق الخليجية المشتركة قطعت شوطا واسعا في مسار العمل بالقطاعات الحكومية والأهلية

1/12/2025 4:35:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 12 - 1 (كونا) -- قال (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) اليوم الأحد إن السوق الخليجية المشتركة قطعت شوطا واسعا في مسار العمل بالقطاعات الحكومية والأهلية بالدول الأعضاء.
وأوضح المركز في تقرير أن عدد مواطني دول المجلس الذين يعملون في الدول الأعضاء بلغ عام 2023 نحو 2ر11 ألف مواطن خليجي في القطاع الحكومي مقابل 2ر12 ألفا في 2007 في حين وصل عدد مواطني دول المجلس الذين يعملون في الدول الأعضاء بالقطاع الأهلي إلى 2ر21 ألف شخص في 2023 مقابل 9ر17 ألفا في 2007.
وذكر أن عدد العاملين من دول مجلس التعاون في القطاع الحكومي بالكويت خلال عام 2023 بلغ نحو 8ر5 ألف مواطن خليجي بنسبة انخفاض قدرها 1ر38 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 5ر93 بالمئة تلاهم العمانيون بنسبة 2ر3 بالمئة وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 3ر3 بالمئة.
وأفاد بأن عدد العاملين الخليجيين بالقطاع الأهلي بالكويت بلغ نحو 1ر5 ألف مواطن خليجي وبنسبة انخفاض قدرها 3ر90 مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 3ر75 بالمئة تلاهم البحرينيون بنسبة 8ر16 بالمئة ثم العمانيون بنسبة 3ر7 بالمئة ثم الإماراتيون بنسبة 6ر0 بالمئة.
وفي الإمارات ذكر المركز أن الإحصاءات تشير إلى عمل أربعة آلاف مواطن من مواطني دول مجلس التعاون في القطاع الحكومي خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 1ر164 بالمئة مقارنة بعام 2007 وكان العمانيون هم الأغلبية حيث شكلوا ما نسبته 4ر84 بالمئة تلاهم البحرينيين بنسبة 2ر7 بالمئة وباقي مواطني دول المجلس بنسبة 4ر6 بالمئة.
وأضاف أن عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالإمارات خلال عام 2021 بلغ نحو تسعة آلاف مواطن خليجي وبنسبة زيادة قدرها 2ر3337 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان العمانيون هم الأغلبية مشكلين في عام 2021 ما نسبته 8ر57 بالمئة تلاهم السعوديون بنسبة 30 بالمئة وباقي مواطني دول المجلس التعاون بنسبة 2ر12 بالمئة.
وفي البحرين أفاد التقرير بأن 535 مواطنا من دول مجلس التعاون عملوا في القطاع الأهلي في المملكة خلال عام 2023 وبنسبة انخفاض قدرها 5ر14 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 8ر71 بالمئة تلاهم العمانيون بنسبة 5ر21 بالمئة وباقي مواطني دول المجلس بنسبة 7ر6 بالمئة.
وفي السعودية بين التقرير أن 13 من مواطني دول مجلس التعاون عملوا في القطاع الحكومي بالمملكة خلال عام 2023 وبنسبة زيادة قدرها 3ر8 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان الكويتيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 2ر46 بالمئة تلاهم البحرينيون بنسبة 5ر38 بالمئة وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 3ر15 بالمئة.
واضاف أن 8ر8 ألف مواطن خليجي عملوا في القطاع الأهلي بالسعودية خلال عام 2023 وبنسبة زيادة قدرها 7ر658 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان البحرينيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 8ر48 بالمئة تلاهم العمانيون بنسبة 4ر25 بالمئة وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 8ر25 بالمئة.
وأوضح التقرير أن 59 مواطنا خليجا عملوا في القطاع الحكومي بسلطنة عمان خلال عام 2023 وبنسبة زيادة قدرها 5ر47 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان الإماراتيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 39 بالمئة تلاهم البحرينيون بنسبة 2ر32 بالمئة وباقي مواطني دول المجلس بنسبة 8ر28 بالمئة.
ولفت إلى أن 39 مواطنا خليجيا عملوا في القطاع الأهلي بسلطنة عمان في عام 2023 وبنسبة انخفاض قدرها 3ر24 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان البحرينيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 4ر53 بالمئة تلاهم السعوديون بنسبة 5ر27 بالمئة وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 1ر19 بالمئة.
وقال التقرير إن عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي في قطر خلال عام 2023 بلغ نحو 1ر1 ألف مواطن خليجي وبنسبة انخفاض قدرها 8ر18 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان العمانيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 6ر45 بالمئة تلاهم السعوديون بنسبة 6ر35 بالمئة وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 8ر18 بالمئة.
واضاف ان عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى العاملين بالقطاع الأهلي في قطر بلغ 2ر1 ألف مواطن خليجي خلال عام 2023 وبنسبة زيادة قدرها 2ر131 بالمئة مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 2ر35 بالمئة تلاهم البحرينيون بنسبة 6ر28 بالمئة وباقي مواطني دول مجلس التعاون بنسبة 2ر36 بالمئة.
وحظي توظيف المواطنين الخليجيين وتسهيل انتقال القوى العاملة بين دول مجلس التعاون باهتمام كبير وأولوية عكستها القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون منذ عام 2000 بالإضافة إلى إنشاء عدد من اللجان الوزارية التي كرست مفهوم المواطنة الخليجية.
يذكر أن المركز الاحصائي الخليجي مقره في سلطنة عمان وهو الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس وأنشئ ليكون المصدر الرسمي للاحصاءات بالإضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.(النهاية)

ن ف ع / م ع ع




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