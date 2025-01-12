الصومال وإثيوبيا تؤكدان ضرورة مواصلة التعاون الأمني وتنفيذ اتفاق (أنقرة)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 12 - 1 (كونا) -- أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ضرورة مواصلة التعاون الأمني بين بلديهما مع الأخذ في الاعتبار التهديد الذي تشكله الجماعات "الإرهابية" في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) اليوم الأحد أن ذلك جاء في اجتماع عقده الجانبان بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) أمس السبت شددا خلاله على التزام البلدين بتنفيذ اتفاق (أنقرة) من خلال خلق أجواء من الصداقة وحسن النية والعمل على تسريع اللجان الفنية لتنفيذ الاتفاق.
وأكد الجانبان على أن استقرار المنطقة يعد أساس التعاون بين البلدين "القائم على الثقة والاحترام المتبادل" حيث تم الاتفاق على تعزيز الجهود لتطوير العلاقات الإقليمية والتفاهم المتبادل.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال وإثيوبيا والتعاون المشترك في مختلف المجالات والعمل على تطوير العلاقات الدبلوماسية القائمة بينهما وتنميتها بما يخدم مصالح الشعبين والمنطقة.
وكانت العلاقات الصومالية - الإثيوبية شهدت توترا بعدما أبرمت إثيوبيا وهي دولة غير ساحلية اتفاقا مع ما يسمى ب (إقليم أرض الصومال) الانفصالي لاستئجار شريط ساحلي بهدف بناء ميناء وقاعدة عسكرية فيما وصف الصومال الذي لا يعترف باستقلال هذا الإقليم الاتفاق بأنه انتهاك لسيادته مما أثار قلقا دوليا بشأن خطر اندلاع صراع جديد بالمنطقة.
وفي 11 ديسمبر الماضي اتفقت الدولتان على نبذ خلافاتهما والمضي قدما نحو الرخاء المشترك بعد نجاح جهود قامت بها تركيا للتوسط بينهما. (النهاية)
ا س م / ا ب خ
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