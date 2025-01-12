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الصومال وإثيوبيا تؤكدان ضرورة مواصلة التعاون الأمني وتنفيذ اتفاق (أنقرة)

1/12/2025 4:35:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 1 (كونا) -- أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ضرورة مواصلة التعاون الأمني بين بلديهما مع الأخذ في الاعتبار التهديد الذي تشكله الجماعات "الإرهابية" في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) اليوم الأحد أن ذلك جاء في اجتماع عقده الجانبان بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) أمس السبت شددا خلاله على التزام البلدين بتنفيذ اتفاق (أنقرة) من خلال خلق أجواء من الصداقة وحسن النية والعمل على تسريع اللجان الفنية لتنفيذ الاتفاق.
وأكد الجانبان على أن استقرار المنطقة يعد أساس التعاون بين البلدين "القائم على الثقة والاحترام المتبادل" حيث تم الاتفاق على تعزيز الجهود لتطوير العلاقات الإقليمية والتفاهم المتبادل.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال وإثيوبيا والتعاون المشترك في مختلف المجالات والعمل على تطوير العلاقات الدبلوماسية القائمة بينهما وتنميتها بما يخدم مصالح الشعبين والمنطقة.
وكانت العلاقات الصومالية - الإثيوبية شهدت توترا بعدما أبرمت إثيوبيا وهي دولة غير ساحلية اتفاقا مع ما يسمى ب (إقليم أرض الصومال) الانفصالي لاستئجار شريط ساحلي بهدف بناء ميناء وقاعدة عسكرية فيما وصف الصومال الذي لا يعترف باستقلال هذا الإقليم الاتفاق بأنه انتهاك لسيادته مما أثار قلقا دوليا بشأن خطر اندلاع صراع جديد بالمنطقة.
وفي 11 ديسمبر الماضي اتفقت الدولتان على نبذ خلافاتهما والمضي قدما نحو الرخاء المشترك بعد نجاح جهود قامت بها تركيا للتوسط بينهما. (النهاية)

ا س م / ا ب خ




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