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وزير التربية: التعليم أساس تقدم الأمم والطلبة المتفوقون هم الأمل بالمستقبل وقوتنا الحقيقية

1/12/2025 4:35:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 1 (كونا) -- أكد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أن التعليم أساس تقدم الأمم وازدهارها والسبيل الوحيد لبناء مجتمعات متقدمة ومتحضرة وأن الطلبة المتفوقين ثمرة هذا الجهد والأمل في مستقبل أفضل لوطننا لأنهم قوتنا الحقيقية ومن سيقودون مسيرة تنمية وتطوير البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الطبطبائي اليوم الأحد في حفل جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج لتكريم الطلبة المتفوقين في التعليم العام من الدول الأعضاء في الدورة الـ17 تحت شعار (متفوقو اليوم.. رواد الغد) للعام الدراسي (2023-2024).
وأعرب الوزير الطبطبائي عن بالغ فخره بإنجازات الطلبة المثابرين المتفوقين مؤكدا الثقة "بأنكم ستحققون المزيد من الإنجازات في المستقبل".
من جانبه ألقى كلمة الطلبة المتفوقين الطالب محمد دشتي من دولة الكويت أعرب فيها عن سعادته بهذا التكريم "الذي يثمن جهود الطلبة ودور الأهالي في دعم أبنائهم" مباركا للطلاب والطالبات هذا الإنجاز المشرف.
من جانبها أعربت الطالبة ليان المطيري من ثانوية (خديجة بنت الزبير) في دولة الكويت الحاصلة على نسبة 100 في المئة عن الشكر لوزارة التربية استضافة هذا الحفل واهتمام مكتب التربية العربي ودعمه للطلبة المتفوقين في الدول الأعضاء مضيفة أن هذا التفوق لم يأت بسهولة بل بمثابرة واجتهاد.
بدوره عبر الطالب عبدالعزيز اليافعي من مدرسة (محمد بن جاسم الإعدادية) في دولة قطر الحاصل على نسبة 99 بالمئة عن امتنانه لهذا التكريم "الذي يسر الروح بعد عناء الدراسة والسهر" مبينا أن هذا التقدير "يدفع بنا إلى التقدم لتحقيق المزيد من التفوق والنجاح".
من ناحيتها أكدت الطالبة تالا الرفدة من مدارس (المتقدمة دبلوم أمريكي) في المملكة العربية السعودية الحاصلة على نسبة 100 بالمئة أهمية استمرار التفوق في الدراسة.
وقالت الرفدة إن هذا الحفل محل تقدير للطلبة المتفوقين الذين ثابروا لنيل المطالب داعية إلى استمرار المثابرة لتحقيق مستقبل مشرف.
وقد كرم المكتب 12 طالبا كويتيا من مختلف المراحل الدراسية بجوائز التفوق الدراسي من بين 72 طالبا وطالبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفائزين بهذه الجائزة.
يذكر أن مكتب التربية العربي ينظم سنويا جائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام لدول الخليج وحفل هذا العام الـ17 يأتي بتنظيم من وزارة التربية الكويتية وشارك فيه الطلبة المتفوقون من الكويت والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والإمارات وقطر. (النهاية)

م ع ر




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