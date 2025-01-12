ردة فعل طريفة لأردوغان بعدما قبّلت نائبة تركية يده (فيديو)

في لفتة مرحة، قبلت النائبة التركية سيدا ساريباش يد الرئيس رجب طيب أردوغان حين كان يوزع الهدايا والمصروفات على الأولاد بحفل بمدينة آيدن ما دفعه إلى إهدائها 200 ليرة كبقية الأطفال.

وقالت وسائل إعلام تركية إنه بينما كان أردوغان يوزع الهدايا والمصروفات على الأطفال عقب مشاركته في المؤتمر الإقليمي العادي الثامن لحزبه في المدينة الواقعة غرب البلاد، اقتربت النائبة سيدا ساريباش منه وقبلت يده، مما أثار أجواء من البهجة والتفاعل. إثر تلك اللفتة، قام أردوغان بإهدائها 200 ليرة كمصروف، كباقي الأطفال.



والنائبة ساريباش (40 عاما) هي نائبة عن حزب العدالة والتنمية في آيدن، فازت بلقب ملكة جمال تركيا عام 2006، ومن ثم قررت دخول السياسة، وشاركت أولا في المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية في منطقة ديديم، ثم تم انتخابها رئيسة لفرع نساء أيدين لحزب العدالة والتنمية، تم انتخابها كعضو في مجلس الإدارة والقرار المركزي لحزب العدالة والتنمية المكون من 75 عضوا في 24 مارس 2021.



وفي مقابلة صحافية، قالت ساريباش إن والدها وأمها لهما تاريخ مع السياسة، ومن هنا كانت لها رغبة دخول المعترك السياسي من بوابة العدالة والتنمية.