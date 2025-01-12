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إيران تستعد لولاية ترامب الثانية وسط تصاعد الضغوط الداخلية والإقليمية

1/12/2025 4:33:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يحاول القادة الإيرانيون، تحت الضغط الاقتصادي في الداخل ومع شعورهم بوزن زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، وإظهار القوة في بداية عام يهدد بتحديات جديدة.

وأطلقت إيران أكبر تمارين عسكرية لها منذ عقود في الأسبوع الماضي، حيث قامت بتحليق الآلاف من الطائرات المسيّرة، وعرضت منصات إطلاق الصواريخ والصواريخ الباليستية، وصدت هجومًا محاكاة على منشأة نووية شمل "عدة تهديدات جوية"، وفقًا للتغطية التلفزيونية الرسمية.

وتم تنفيذ هذه التمارين ردًا على "تهديدات أمنية جديدة"، وفقًا لما ذكره الجنرال علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن "إيران لم تتوقف عن إنتاج الصواريخ يومًا واحدًا، وأنظمتها الدفاعية في حالة استعداد تام، وفي العديد من الحالات، تم تحديثها".


لكن التصريحات العامة لا يمكنها إخفاء التيارات الكبيرة من القلق في المجتمع الإيراني. الرئيس المنتخب دونالد ترامب وعد باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران، بما في ذلك فرض عقوبات مشددة، بينما تُظهر إسرائيل، التي أصبحت أكثر جرأة، تقارير عن إمكانية توجيه ضربة عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية.

وكانت إيران في وضع دفاعي لعدة أشهر،و تواجه هجمات مباشرة من إسرائيل وتحملت خسائر في لبنان وسوريا. ومن المتوقع أن تستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، وفقًا لما يقوله المحللون، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد المتعثر.


وخلال التمارين العسكرية، أبرز القادة الدفاعات الجوية الإيرانية الجديدة بعد أكثر من شهرين من الهجوم الإسرائيلي الذي ألحق ضررًا أو دمر عناصر رئيسية من أنظمة الدفاع المتطورة في البلاد، وفقًا لتحليل واشنطن بوست للصور الفضائية.


ووصف نائيني التقارير عن الأضرار بأنها جهود من "الأعداء" لتصوير إيران على أنها "ضعيفة:" مضيفا:"أنه بعد الهجوم من النظام الصهيوني على إيران في أكتوبر، قالوا إن إيران لا تمتلك دفاعات جوية".

لكن الدفاعات العسكرية التي تم عرضها هذا الأسبوع هي من نوعية أدنى من تلك التي تعرضت للهجوم في أكتوبر، وكانت معظم الأنظمة الهجومية التي تم استعراضها أسلحة قد استخدمتها إيران بالفعل، ولكن بشكل غير فعال إلى حد كبير، في الهجمات على إسرائيل في أبريل وأكتوبر.

وقال أفشون أستوفار، أستاذ شؤون الأمن الوطني في مدرسة الدراسات العليا البحرية في كاليفورنيا: "إيران قد أظهرت جميع أوراقها". "النزاع خلال العام الماضي كشف أفضل أوراق إيران وأظهر أن إيران لا تمتلك ما كان الناس يخشونه منها. وهذا قد أضعف إيران بشكل كبير".
في حين يحاول قادة البلاد الترويج للرواية القائلة بأن "الحصن الإيراني عاد"، قال أستوفار، إلا أنهم بدلاً من ذلك سلطوا الضوء على حدود ترسانة إيران.
وقال: "كانت قوة إيران في ذروتها عندما كانت جميع التهديدات التي شكلتها نظرية".

ومن العواقب الأخرى للصراع الإقليمي الذي استمر 15 شهرًا هي تدهور الاقتصاد أكثر حيث فقدت العملة الإيرانية 65 بالمئة من قيمتها العام الماضي؛ وأدت أزمة الطاقة إلى إغلاق الأعمال التجارية والمدارس والمباني الحكومية؛ وما زال معدل البطالة مرتفعًا.

وفي الأسبوع الماضي، نظم العمال في السوق الرئيسية في طهران إضرابًا نادرًا للاحتجاج على التضخم المرتفع. وأظهرت مقاطع الفيديو الخاصة بالتجار المضربين حشدًا من الرجال الذين يجادلون بأن "الأسعار المتزايدة باستمرار للدولار" جعلت الأعمال "مستحيلة".
وظهرت التمارين العسكرية هذا الأسبوع وكأنها تعكس مخاوف النظام بشأن احتمال تفاقم عدم الاستقرار الداخلي. واستضافت طهران يوم الجمعة مناورات قامت بها الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية مكلفة بالحفاظ على الأمن الداخلي وقد تم استخدامها لقمع الاحتجاجات.

وقال اللواء حسن حسن زاده، قائد الحرس الثوري: "إنها إعلان عن استعداد الباسيج الشامل لمواجهة أي تهديد". "إن المخلصين للشعب والأمة لا يزالون موجودين في الساحة وسيضحون بحياتهم من أجل هذه الأمة".
ويستعد حلفاء إيران الإقليميون أيضًا لعودة ترامب. فالعراق، الذي شهد الهزيمة الإسرائيلية لحزب الله في لبنان وسقوط بشار الأسد في سوريا، قد قلص من عمليات الميليشيات المتحالفة مع إيران داخل أراضيه.

ولعبت الجماعات المدعومة من إيران دورًا رئيسيًا في وقف تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق في عام 2014 ومنذ ذلك الحين تم دمجها رسميًا في قوات الأمن العراقية.

والآن، يخشى المسؤولون العراقيون أن تقوم إسرائيل والولايات المتحدة بتكثيف الهجمات على حلفاء طهران في العراق، كما فعلوا مع الحوثيين في اليمن.
وزار رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني طهران هذا الأسبوع لمناقشة تقليص عمليات القوى المدعومة من إيران في العراق، وفقًا لمسؤول عراقي رفيع المستوى. وتحدث المسؤول، الذي تم اطلاعه على المحادثات، بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الخاصة.

وحاولت حكومة السوداني موازنة المصالح المتنافسة في كثير من الأحيان بين حليفتيها الرئيسيتين، إيران والولايات المتحدة، وفقًا لإحسان الشمري، محلل سياسي في جامعة بغداد.

ومنذ بدء حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، وقفت العراق إلى جانب إيران. ولكن مع استمرار الحرب، بدأ الشمري في القول، بدأت بغداد تتجه نحو تغيير الموقف.


وقال: "مع تراجع إيران في لبنان وسوريا، تغيرت الأمور". من غير الواضح كيف تخطط العراق بالضبط للحد من النفوذ الإيراني في أراضيها، ولكن الشمري توقع أن إيران الضعيفة على الأرجح ستقبل بدور محدود.

وقال مسؤول عراقي رفيع المستوى ذو صلات بالميليشيات المدعومة من إيران إن الجماعات تمارس ضبط النفس في الوقت الحالي، لكن ذلك لا يعني نهاية النفوذ الإيراني في العراق.

وعندما اتفقت حزب الله وإسرائيل على وقف إطلاق النار، قال، قررت الجماعات المدعومة من إيران أن شن الهجمات ضد إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة "لن يعود عليهم بأي فائدة، وسيترتب عليه عواقب أكبر من المنافع".

وقال: "فلسطين ستظل قضيتنا". لكن إذا لم تسحب القوات الأمريكية المتمركزة في العراق قريبًا، قال، "فكل شيء ممكن".
وأضاف: "لقد أوضحنا بالفعل أننا في حالة توقف، وليس انسحاب"، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

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