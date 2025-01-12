إيران تستعد لولاية ترامب الثانية وسط تصاعد الضغوط الداخلية والإقليمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحاول القادة الإيرانيون، تحت الضغط الاقتصادي في الداخل ومع شعورهم
بوزن زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، وإظهار القوة في بداية عام يهدد بتحديات
جديدة.
وأطلقت إيران أكبر تمارين عسكرية لها منذ عقود في الأسبوع الماضي، حيث
قامت بتحليق الآلاف من الطائرات المسيّرة، وعرضت منصات إطلاق الصواريخ والصواريخ
الباليستية، وصدت هجومًا محاكاة على منشأة نووية شمل "عدة تهديدات
جوية"، وفقًا للتغطية التلفزيونية الرسمية.
وتم تنفيذ هذه التمارين ردًا على "تهديدات أمنية
جديدة"، وفقًا لما ذكره الجنرال علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري
الإيراني أن "إيران لم تتوقف عن إنتاج الصواريخ يومًا واحدًا، وأنظمتها
الدفاعية في حالة استعداد تام، وفي العديد من الحالات، تم تحديثها".
لكن التصريحات العامة لا يمكنها إخفاء التيارات الكبيرة من القلق في
المجتمع الإيراني. الرئيس المنتخب دونالد ترامب وعد باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه
إيران، بما في ذلك فرض عقوبات مشددة، بينما تُظهر إسرائيل، التي أصبحت أكثر جرأة،
تقارير عن إمكانية توجيه ضربة عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية.
وكانت إيران في وضع دفاعي لعدة أشهر،و تواجه هجمات مباشرة
من إسرائيل وتحملت خسائر في لبنان وسوريا. ومن المتوقع أن تستهدف العقوبات
الأمريكية الجديدة مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، وفقًا لما يقوله المحللون،
مما يزيد من الضغط على الاقتصاد المتعثر.
وخلال التمارين العسكرية، أبرز القادة الدفاعات الجوية الإيرانية
الجديدة بعد أكثر من شهرين من الهجوم الإسرائيلي الذي ألحق ضررًا أو دمر عناصر
رئيسية من أنظمة الدفاع المتطورة في البلاد، وفقًا لتحليل واشنطن بوست للصور
الفضائية.
ووصف نائيني التقارير عن الأضرار بأنها جهود من "الأعداء"
لتصوير إيران على أنها "ضعيفة:" مضيفا:"أنه بعد الهجوم من النظام
الصهيوني على إيران في أكتوبر، قالوا إن إيران لا تمتلك دفاعات جوية".
لكن الدفاعات العسكرية التي تم عرضها هذا الأسبوع هي من
نوعية أدنى من تلك التي تعرضت للهجوم في أكتوبر، وكانت معظم الأنظمة الهجومية التي
تم استعراضها أسلحة قد استخدمتها إيران بالفعل، ولكن بشكل غير فعال إلى حد كبير،
في الهجمات على إسرائيل في أبريل وأكتوبر.
وقال أفشون أستوفار، أستاذ شؤون الأمن الوطني في مدرسة
الدراسات العليا البحرية في كاليفورنيا: "إيران قد أظهرت جميع أوراقها".
"النزاع خلال العام الماضي كشف أفضل أوراق إيران وأظهر أن إيران لا تمتلك ما
كان الناس يخشونه منها. وهذا قد أضعف إيران بشكل كبير".
في حين يحاول قادة البلاد الترويج للرواية القائلة بأن "الحصن
الإيراني عاد"، قال أستوفار، إلا أنهم بدلاً من ذلك سلطوا الضوء على حدود
ترسانة إيران.
وقال: "كانت قوة إيران في ذروتها عندما كانت جميع
التهديدات التي شكلتها نظرية".
ومن العواقب الأخرى للصراع الإقليمي الذي استمر 15 شهرًا
هي تدهور الاقتصاد أكثر حيث فقدت العملة الإيرانية 65 بالمئة من قيمتها العام
الماضي؛ وأدت أزمة الطاقة إلى إغلاق الأعمال التجارية والمدارس والمباني الحكومية؛
وما زال معدل البطالة مرتفعًا.
وفي الأسبوع الماضي، نظم العمال في السوق الرئيسية في
طهران إضرابًا نادرًا للاحتجاج على التضخم المرتفع. وأظهرت مقاطع الفيديو الخاصة
بالتجار المضربين حشدًا من الرجال الذين يجادلون بأن "الأسعار المتزايدة
باستمرار للدولار" جعلت الأعمال "مستحيلة".
وظهرت التمارين العسكرية هذا الأسبوع وكأنها تعكس مخاوف النظام بشأن
احتمال تفاقم عدم الاستقرار الداخلي. واستضافت طهران يوم الجمعة مناورات قامت بها
الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية مكلفة بالحفاظ على الأمن الداخلي وقد تم استخدامها
لقمع الاحتجاجات.
وقال اللواء حسن حسن زاده، قائد الحرس الثوري: "إنها
إعلان عن استعداد الباسيج الشامل لمواجهة أي تهديد". "إن المخلصين للشعب
والأمة لا يزالون موجودين في الساحة وسيضحون بحياتهم من أجل هذه الأمة".
ويستعد حلفاء إيران الإقليميون أيضًا لعودة ترامب. فالعراق، الذي شهد
الهزيمة الإسرائيلية لحزب الله في لبنان وسقوط بشار الأسد في سوريا، قد قلص من
عمليات الميليشيات المتحالفة مع إيران داخل أراضيه.
ولعبت الجماعات المدعومة من إيران دورًا رئيسيًا في وقف
تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق في عام 2014 ومنذ ذلك الحين تم دمجها
رسميًا في قوات الأمن العراقية.
والآن، يخشى المسؤولون العراقيون أن تقوم إسرائيل
والولايات المتحدة بتكثيف الهجمات على حلفاء طهران في العراق، كما فعلوا مع
الحوثيين في اليمن.
وزار رئيس وزراء العراق محمد شياع
السوداني طهران هذا الأسبوع لمناقشة تقليص عمليات القوى المدعومة من إيران في
العراق، وفقًا لمسؤول عراقي رفيع المستوى. وتحدث المسؤول، الذي تم اطلاعه على
المحادثات، بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الخاصة.
وحاولت حكومة السوداني موازنة المصالح المتنافسة في كثير
من الأحيان بين حليفتيها الرئيسيتين، إيران والولايات المتحدة، وفقًا لإحسان
الشمري، محلل سياسي في جامعة بغداد.
ومنذ بدء حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر
2023، وقفت العراق إلى جانب إيران. ولكن مع استمرار الحرب، بدأ الشمري في القول،
بدأت بغداد تتجه نحو تغيير الموقف.
وقال: "مع تراجع إيران في لبنان وسوريا، تغيرت الأمور". من
غير الواضح كيف تخطط العراق بالضبط للحد من النفوذ الإيراني في أراضيها، ولكن
الشمري توقع أن إيران الضعيفة على الأرجح ستقبل بدور محدود.
وقال مسؤول عراقي رفيع المستوى ذو صلات بالميليشيات
المدعومة من إيران إن الجماعات تمارس ضبط النفس في الوقت الحالي، لكن ذلك لا يعني
نهاية النفوذ الإيراني في العراق.
وعندما اتفقت حزب الله وإسرائيل على وقف إطلاق النار،
قال، قررت الجماعات المدعومة من إيران أن شن الهجمات ضد إسرائيل والقوات الأمريكية
في المنطقة "لن يعود عليهم بأي فائدة، وسيترتب عليه عواقب أكبر من المنافع".
وقال: "فلسطين ستظل قضيتنا". لكن إذا لم تسحب
القوات الأمريكية المتمركزة في العراق قريبًا، قال، "فكل شيء ممكن".
وأضاف: "لقد أوضحنا بالفعل أننا في حالة توقف، وليس
انسحاب"، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
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