ماسك يثير الجدل في أوروبا بتدخلاته السياسية على منصة X

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحدثت حرب كلامية عبر الإنترنت تشمل نائبًا هنغاريًا في البرلمان الأوروبي، والمفوض الأوروبي السابق لشؤون الشؤون الرقمية، والمعلومات المضللة حول قدرة الاتحاد الأوروبي على التدخل في الانتخابات.
فمن المحتمل أن يزيد منشور الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك الأخير على منصة X من المحتمل من غضب القادة الأوروبيين الذين اتهموه بالفعل باستخدام منصته الاجتماعية للتدخل في المناقشات الوطنية.
في يوم السبت، كتب النائب البرلماني الهنغاري أندراش لازلو، عضو حزب فيديسز الحاكم، على منصة X ليتذمر من ما اعتبره معايير مزدوجة في من يمكنه التبرع بالأموال للمنظمات غير الحكومية الأوروبية ومن يحق له التعبير عن رأيه.
وقال: "عندما تم تحويل 10 ملايين دولار بشكل غير قانوني لصالح اليسار الهنغاري لحملته الانتخابية لعام 2022، ظل النخب في بروكسل صامتين. عندما بدأت السفارة الأمريكية في بودابست بتوزيع التمويل على وسائل الإعلام اليسارية، ظل النخب في بروكسل صامتين. عندما اعتمد البرلمان الهنغاري قانون حماية السيادة لمنع مثل هذا التدخل، رفعت المفوضية الأوروبية دعوى ضد هنغاريا".
وأضاف: "الآن يوجد ملياردير آخر، إيلون ماسك، الذي يجرؤ فقط على التعبير عن رأيه في السياسة الأوروبية لصالح جهة سياسية أو أخرى، يريد ما يسمى بالنخب الليبرالية إلغاء الديمقراطية إذا لم يعجبهم نتيجة الانتخابات. وهم يتحدثون بصراحة عن حقيقة أنهم قد فعلوا هذا مؤخرًا في رومانيا".
وأعاد ماسك نشر تعليق لازلو لمتابعيه البالغ عددهم 212 مليونًا، قائلاً فقط "بالضبط".
وتعود التصريحات حول رومانيا إلى سوء فهم في وقت سابق من اليوم ذاته، مما أدى إلى حرب كلامية بين ماسك والمفوض الأوروبي السابق لشؤون الشؤون الرقمية، تييري بريتون.
هفي مقابلة تلفزيونية مع القناة الفرنسية BFMTV/RMC، كان بريتون يناقش فوز محتمل للحزب اليميني المتطرف AfD في ألمانيا في الانتخابات المبكرة في فبراير.
وتم نشر جزء من هذه المقابلة لاحقًا على حساب Visegrád 24 على منصة X، الذي شارك في الماضي معلومات غير موثوقة واتُهم من قبل وسيلة الإعلام البولندية الاستقصائية OKO بنشر أخبار كاذبة.
وكان الفيديو الذي نُشر على حساب Visegrád 24 على X مرفقًا بالتعليق التالي: "المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون يقول إن الاتحاد الأوروبي لديه آليات لإلغاء فوز انتخابي محتمل لحزب AfD: فعلناها في رومانيا وسنفعلها بالطبع في ألمانيا إذا لزم الأمر".
وكان هذا المنشور هو الذي التقطه ماسك وأعاد نشره، منتقدًا ما أسماه "الجنون المدهش" لبريتون، ووصفه بـ "طاغية أوروبا".
ورد بريتون بسرعة، نافيًا كونه طاغية وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي ليس لديه آلية لإلغاء أي انتخابات في أي مكان في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "هذا ليس ما قاله الفيديو أدناه، الذي يتعلق فقط بتطبيق قانون الخدمات الرقمية (DSA) وواجبات الاعتدال الخاصة به. ضاع في الترجمة... أم أنها مجرد أخبار كاذبة أخرى؟"
ويشير قانون DSA إلى قانون الخدمات الرقمية البارز في الاتحاد الأوروبي، الذي يطالب منصات الإنترنت بالتصدي للمحتوى غير القانوني.
وفي المقابلة يوم الخميس الماضي ، قال بريتون إن أوروبا يجب أن "تحافظ على هدوئها وتنفذ قوانينها في أوروبا عندما تكون مهددة بالتجاوز، وعندما يمكن أن تؤدي، إذا لم تُنفذ، إلى التدخل".
وقال: "لقد فعلنا ذلك في رومانيا وسيتعين علينا بالطبع فعله إذا كان ذلك ضروريًا في ألمانيا".
ولقد كان ماسك طويلًا منتقدًا لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تحكم الفضاء الرقمي، متهمًا بروكسل بالرقابة. ولكن مؤخرًا، وخاصة منذ أن أصبح من المقربين للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أصبح ماسك أكثر صراحة في انتقاد السياسيين الأوروبيين والأحزاب السياسية.
فيما العديد من القادة في أوروبا غير راضين عن ذلك.
وأدان الرئيس الفرنسي، والمستشارة الألمانية، ورؤساء وزراء بريطانيا وإسبانيا جميعهم تصريحات الملياردير الأمريكي على منصة X، وهي منصة التواصل الاجتماعي التي اشتراها في 2022.
ومن دون تسميته، اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماسك بدعم "دولية رجعية جديدة".
وقال ماكرون: "قبل عشر سنوات، إذا قال لنا أحدهم أن مالك إحدى أكبر الشبكات الاجتماعية في العالم سيدعم دولية رجعية جديدة ويتدخل بشكل مباشر في الانتخابات، بما في ذلك في ألمانيا، من كان سيتخيل ذلك؟".
وتبنى رئيس وزراء إسبانيا نفس التعبير. وقال: "الدولية الرجعية، كما قال الرئيس ماكرون (...)، التي يقودها أغنى رجل في كوكب الأرض، تهاجم علنًا مؤسساتنا، وتثير الكراهية وتدعو صراحة لدعم ورثة النازية في ألمانيا في الانتخابات القادمة"، وفقًا لما صرح به بيدرو سانشيز.
في الأسابيع الأخيرة، أدلى ماسك بسلسلة من التصريحات المثيرة للجدل.
وقد وصف الملياردير، وصديق المقرب من دونالد ترامب، المستشار الألماني أولاف شولتز بـ "الأحمق غير الكفء" بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد في ماجدبورغ.
كما هاجم رئيس تسلا رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بسبب الإهمال عندما كان مدعيًا في التسعينيات في قضية استغلال جنسي لأكثر من 1500 فتاة قاصر من قبل رجال من أصل باكستاني، مطالبًا مرارًا باستقالته.
كما اتهمت ماسك وزيرة الحماية في المملكة المتحدة، جيس فيليبس، بـ "الساحرة الشريرة" و"المتواطئة في إبادة جماعية للاغتصاب".
وجاء ذلك بعد أن أفادت قناة جي بي نيوز في بداية هذا العام أن فيليبس صوتت ضد تحقيق حكومي آخر بشأن استغلال الأطفال جنسيًا، قائلة إن التحقيقات المحلية عمومًا أكثر فعالية في دفع التغيير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، بعد تعهده بالتبرع بمبلغ 97 مليون يورو لحزب الإصلاح البريطاني اليميني، هاجم ماسك نايجل فاراج، قائلاً إنه "لا يمتلك ما يلزم" ليكون قائد الحزب.
وقد أدانت برلين تصريحات الملياردير "المتقلبة"، بينما استنكر وستمنستر "أولئك الذين ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة."
كما أن تدخل ماسك المزعوم في الحملة الانتخابية الألمانية قد أثار ردود فعل في أوروبا.
في 9 يناير، استضاف ماسك مقابلة مباشرة على منصة X مع أليس وايدل، المشاركة في رئاسة حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف، الحزب الذي يدعمه ماسك علنًا.
وخلال البث المباشر، حث ماسك الألمان على التصويت لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا". وقد دفع ذلك أكثر من 60 منظمة أكاديمية ألمانية ونمساوية للإعلان عن مغادرتها لمنصة X، فيما قدمت الحكومة الألمانية شكوى ضد ماسك وX معتبرة أن ذلك يشوه الخطاب السياسي.
وذهب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى أبعد من ذلك في انتقاده، داعيًا المفوضية الأوروبية للتدخل "بأقصى حزم" ضد ماسك وX وانتشارهما.
ولم يستبعد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي فرض حظر على منصة X في أوروبا، مماثل لما حدث في البرازيل. وقال: "هذا منصوص عليه في قوانيننا".
وكانت المفوضية الأوروبية تحقق في الشبكة الاجتماعية بسبب الانتهاكات المحتملة لقانون خدمات الرقمية (DSA).
وطرح النائب الأوروبي الألماني داميان بوسيلاغر (الخضر/التحالف الأوروبي) سؤالًا للمفوضية حول موقف إيلون ماسك وشرعية هذه التدخلات.
وقال بوسيلاغر: "إذا كان هناك انتهاك لقانون DSA، أود أن أرى رد فعل سريع. إذا، ببساطة، قام إيلون ماسك بزيادة وصوله الشخصي واستخدم هذه الزيادة للتوصية بحزب، حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات الألمانية إذا كان ذلك غير قانوني بموجب DSA، فسيستلزم ذلك اتخاذ إجراءات سريعة".
تشير المفوضية إلى أن حرية التعبير هي في صميم اللوائح الأوروبية. ومع ذلك، في هذه الحالة، يمكن للاتحاد الأوروبي استخدام آلية أخرى.
وأوضح توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: "من خلال الخوارزميات، من الممكن تفضيل نوع معين من السرد. يمكنك تفضيل نوع معين من المحتوى، أو يمكنك محاولة حظر نوع آخر من المحتوى."
وأضاف: "لقد أوضحنا بوضوح أن مثل هذا البث المباشر ليس محظورًا من حيث المبدأ بموجب DSA. الآن، إلى أي مدى يمكن تكبيره؟ هذا ما ستنظر فيه المفوضية."
المفوضية، والجهات التنظيمية الألمانية، والمنصات الرقمية الكبيرة، بما في ذلك X، من المقرر أن تجتمع في 24 يناير لمنع التدخل خلال الانتخابات الألمانية.
وقد كانت الهيئات التنظيمية الأوروبية تحقق في X منذ ديسمبر 2023، ولكن الروابط الوثيقة لماسك مع ترامب قد أثارت تساؤلات حول كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المنصة والانتهاكات المشتبه بها لقانون DSA.
وفي الوقت نفسه، لا يستطيع قادة الاتحاد الأوروبي إلا الانتظار والمراقبة لمعرفة من سيكون هدف ماسك التالي، بحسب يورونيوز.
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