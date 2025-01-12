ماسك يثير الجدل في أوروبا بتدخلاته السياسية على منصة X

أحدثت حرب كلامية عبر الإنترنت تشمل نائبًا هنغاريًا في الأوروبي، والمفوض الأوروبي السابق لشؤون الشؤون الرقمية، والمعلومات المضللة حول قدرة الاتحاد الأوروبي على التدخل في الانتخابات.





فمن المحتمل أن يزيد منشور الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك الأخير على منصة X من المحتمل من غضب القادة الأوروبيين الذين اتهموه بالفعل باستخدام منصته الاجتماعية للتدخل في المناقشات الوطنية.



في يوم السبت، كتب النائب البرلماني الهنغاري أندراش لازلو، عضو حزب فيديسز الحاكم، على منصة X ليتذمر من ما اعتبره معايير مزدوجة في من يمكنه التبرع بالأموال للمنظمات غير الحكومية الأوروبية ومن يحق له التعبير عن رأيه.



وقال: "عندما تم تحويل 10 ملايين دولار بشكل غير قانوني لصالح اليسار الهنغاري لحملته الانتخابية لعام 2022، ظل النخب في بروكسل صامتين. عندما بدأت السفارة الأمريكية في بودابست بتوزيع التمويل على وسائل الإعلام اليسارية، ظل النخب في بروكسل صامتين. عندما اعتمد البرلمان الهنغاري قانون حماية السيادة لمنع مثل هذا التدخل، رفعت المفوضية الأوروبية دعوى ضد هنغاريا".



وأضاف: "الآن يوجد ملياردير آخر، إيلون ماسك، الذي يجرؤ فقط على التعبير عن رأيه في السياسة الأوروبية لصالح جهة سياسية أو أخرى، يريد ما يسمى بالنخب الليبرالية إلغاء الديمقراطية إذا لم يعجبهم نتيجة الانتخابات. وهم يتحدثون بصراحة عن حقيقة أنهم قد فعلوا هذا مؤخرًا في رومانيا".



وأعاد ماسك نشر تعليق لازلو لمتابعيه البالغ عددهم 212 مليونًا، قائلاً فقط "بالضبط".



وتعود التصريحات حول رومانيا إلى سوء فهم في وقت سابق من اليوم ذاته، مما أدى إلى حرب كلامية بين ماسك والمفوض الأوروبي السابق لشؤون الشؤون الرقمية، تييري بريتون.



هفي مقابلة تلفزيونية مع القناة الفرنسية BFMTV/RMC، كان بريتون يناقش فوز محتمل للحزب اليميني المتطرف AfD في ألمانيا في الانتخابات المبكرة في فبراير.



وتم نشر جزء من هذه المقابلة لاحقًا على حساب Visegrád 24 على منصة X، الذي شارك في الماضي معلومات غير موثوقة واتُهم من قبل وسيلة الإعلام البولندية الاستقصائية OKO بنشر أخبار كاذبة.



وكان الفيديو الذي نُشر على حساب Visegrád 24 على X مرفقًا بالتعليق التالي: "المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون يقول إن الاتحاد الأوروبي لديه آليات لإلغاء فوز انتخابي محتمل لحزب AfD: فعلناها في رومانيا وسنفعلها بالطبع في ألمانيا إذا لزم الأمر".



وكان هذا المنشور هو الذي التقطه ماسك وأعاد نشره، منتقدًا ما أسماه "الجنون المدهش" لبريتون، ووصفه بـ "طاغية أوروبا".



ورد بريتون بسرعة، نافيًا كونه طاغية وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي ليس لديه آلية لإلغاء أي انتخابات في أي مكان في الاتحاد الأوروبي".



وأضاف: "هذا ليس ما قاله الفيديو أدناه، الذي يتعلق فقط بتطبيق قانون الخدمات الرقمية (DSA) وواجبات الاعتدال الخاصة به. ضاع في الترجمة... أم أنها مجرد أخبار كاذبة أخرى؟"



ويشير قانون DSA إلى قانون الخدمات الرقمية البارز في الاتحاد الأوروبي، الذي يطالب منصات الإنترنت بالتصدي للمحتوى غير القانوني.



وفي المقابلة يوم الخميس الماضي ، قال بريتون إن أوروبا يجب أن "تحافظ على هدوئها وتنفذ قوانينها في أوروبا عندما تكون مهددة بالتجاوز، وعندما يمكن أن تؤدي، إذا لم تُنفذ، إلى التدخل".



وقال: "لقد فعلنا ذلك في رومانيا وسيتعين علينا بالطبع فعله إذا كان ذلك ضروريًا في ألمانيا".



ولقد كان ماسك طويلًا منتقدًا لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تحكم الفضاء الرقمي، متهمًا بروكسل بالرقابة. ولكن مؤخرًا، وخاصة منذ أن أصبح من المقربين للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أصبح ماسك أكثر صراحة في انتقاد السياسيين الأوروبيين والأحزاب السياسية.

فيما العديد من القادة في أوروبا غير راضين عن ذلك.



وأدان الرئيس الفرنسي، والمستشارة الألمانية، ورؤساء وزراء بريطانيا وإسبانيا جميعهم تصريحات الملياردير الأمريكي على منصة X، وهي منصة التواصل الاجتماعي التي اشتراها في 2022.



ومن دون تسميته، اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماسك بدعم "دولية رجعية جديدة".



وقال ماكرون: "قبل عشر سنوات، إذا قال لنا أحدهم أن مالك إحدى أكبر الشبكات الاجتماعية في العالم سيدعم دولية رجعية جديدة ويتدخل بشكل مباشر في الانتخابات، بما في ذلك في ألمانيا، من كان سيتخيل ذلك؟".



وتبنى رئيس وزراء إسبانيا نفس التعبير. وقال: "الدولية الرجعية، كما قال الرئيس ماكرون (...)، التي يقودها أغنى رجل في كوكب الأرض، تهاجم علنًا مؤسساتنا، وتثير الكراهية وتدعو صراحة لدعم ورثة النازية في ألمانيا في الانتخابات القادمة"، وفقًا لما صرح به بيدرو سانشيز.



في الأسابيع الأخيرة، أدلى ماسك بسلسلة من التصريحات المثيرة للجدل.



وقد وصف الملياردير، وصديق المقرب من دونالد ترامب، المستشار الألماني أولاف شولتز بـ "الأحمق غير الكفء" بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد في ماجدبورغ.



كما هاجم رئيس تسلا رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بسبب الإهمال عندما كان مدعيًا في التسعينيات في قضية استغلال جنسي لأكثر من 1500 فتاة قاصر من قبل رجال من أصل باكستاني، مطالبًا مرارًا باستقالته.



كما اتهمت ماسك وزيرة الحماية في المملكة المتحدة، جيس فيليبس، بـ "الساحرة الشريرة" و"المتواطئة في إبادة جماعية للاغتصاب".



وجاء ذلك بعد أن أفادت قناة جي بي نيوز في بداية هذا العام أن فيليبس صوتت ضد تحقيق حكومي آخر بشأن استغلال الأطفال جنسيًا، قائلة إن التحقيقات المحلية عمومًا أكثر فعالية في دفع التغيير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بعد تعهده بالتبرع بمبلغ 97 مليون يورو لحزب الإصلاح البريطاني اليميني، هاجم ماسك نايجل فاراج، قائلاً إنه "لا يمتلك ما يلزم" ليكون قائد الحزب.



وقد أدانت برلين تصريحات الملياردير "المتقلبة"، بينما استنكر وستمنستر "أولئك الذين ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة."



كما أن تدخل ماسك المزعوم في الحملة الانتخابية الألمانية قد أثار ردود فعل في أوروبا.

في 9 يناير، استضاف ماسك مقابلة مباشرة على منصة X مع أليس وايدل، المشاركة في رئاسة حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف، الحزب الذي يدعمه ماسك علنًا.



وخلال البث المباشر، حث ماسك الألمان على التصويت لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا". وقد دفع ذلك أكثر من 60 منظمة أكاديمية ألمانية ونمساوية للإعلان عن مغادرتها لمنصة X، فيما قدمت الحكومة الألمانية شكوى ضد ماسك وX معتبرة أن ذلك يشوه الخطاب السياسي.



وذهب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى أبعد من ذلك في انتقاده، داعيًا المفوضية الأوروبية للتدخل "بأقصى حزم" ضد ماسك وX وانتشارهما.



ولم يستبعد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي فرض حظر على منصة X في أوروبا، مماثل لما حدث في البرازيل. وقال: "هذا منصوص عليه في قوانيننا".



وكانت المفوضية الأوروبية تحقق في الشبكة الاجتماعية بسبب الانتهاكات المحتملة لقانون خدمات الرقمية (DSA).



وطرح النائب الأوروبي الألماني داميان بوسيلاغر (الخضر/التحالف الأوروبي) سؤالًا للمفوضية حول موقف إيلون ماسك وشرعية هذه التدخلات.



وقال بوسيلاغر: "إذا كان هناك انتهاك لقانون DSA، أود أن أرى رد فعل سريع. إذا، ببساطة، قام إيلون ماسك بزيادة وصوله الشخصي واستخدم هذه الزيادة للتوصية بحزب، حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات الألمانية إذا كان ذلك غير قانوني بموجب DSA، فسيستلزم ذلك اتخاذ إجراءات سريعة".

تشير المفوضية إلى أن حرية التعبير هي في صميم اللوائح الأوروبية. ومع ذلك، في هذه الحالة، يمكن للاتحاد الأوروبي استخدام آلية أخرى.



وأوضح توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: "من خلال الخوارزميات، من الممكن تفضيل نوع معين من السرد. يمكنك تفضيل نوع معين من المحتوى، أو يمكنك محاولة حظر نوع آخر من المحتوى."



وأضاف: "لقد أوضحنا بوضوح أن مثل هذا البث المباشر ليس محظورًا من حيث المبدأ بموجب DSA. الآن، إلى أي مدى يمكن تكبيره؟ هذا ما ستنظر فيه المفوضية."



المفوضية، والجهات التنظيمية الألمانية، والمنصات الرقمية الكبيرة، بما في ذلك X، من المقرر أن تجتمع في 24 يناير لمنع التدخل خلال الانتخابات الألمانية.



وقد كانت الهيئات التنظيمية الأوروبية تحقق في X منذ ديسمبر 2023، ولكن الروابط الوثيقة لماسك مع ترامب قد أثارت تساؤلات حول كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المنصة والانتهاكات المشتبه بها لقانون DSA.



وفي الوقت نفسه، لا يستطيع قادة الاتحاد الأوروبي إلا الانتظار والمراقبة لمعرفة من سيكون هدف ماسك التالي، بحسب يورونيوز.

