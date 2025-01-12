الطيران المدني: اللجنة الفنية تدرس نتائج تقييمها لمطار دمشق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، إن اللجنة الفنية العائدة من دمشق بصدد دراسة النتائج التي توصلت إليها مختلف الفرق الفنية، لاتخاذ القرار بشأن استئناف الطيران الأردني إلى مطار دمشق الدولي.
وأكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اهتمام الأردن بعودة الطيران المدني إلى سوريا في أسرع وقت ممكن، في حال استكمال جميع الاشتراطات الفنية واللوجستية التي تضمن أمن وسلامة الطيران الدولي لدمشق.
وأرسلت الهيئة الأسبوع الماضي، لجنة فنية إلى مطار دمشق الدولي لإجراء التقييم الفني للمطار، لاستئناف الطيران الأردني لدمشق.
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