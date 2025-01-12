الطيران المدني: اللجنة الفنية تدرس نتائج تقييمها لمطار دمشق

قال رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، إن اللجنة الفنية العائدة من دمشق بصدد دراسة النتائج التي توصلت إليها مختلف الفرق الفنية، لاتخاذ القرار بشأن استئناف الطيران الأردني إلى مطار دمشق الدولي.



وأكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اهتمام الأردن بعودة الطيران المدني إلى سوريا في أسرع وقت ممكن، في حال استكمال جميع الاشتراطات الفنية واللوجستية التي تضمن أمن وسلامة الطيران الدولي لدمشق.



وأرسلت الهيئة الأسبوع الماضي، لجنة فنية إلى مطار دمشق الدولي لإجراء التقييم الفني للمطار، لاستئناف الطيران الأردني لدمشق.