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المياه الوطنية تشرع في تنفيذ حزمة مشاريع لتطوير الخدمات البيئية بجدة بـ42 مليون ريال

1/12/2025 4:25:07 AM
(MENAFN- Al Watan) بدأت شركة المياه الوطنية مؤخرًا في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في عدة أحياء سكنية بمحافظة جدة، بكُلفة (42) مليون ريال، حيث تضمنت المشاريع تنفيذ خطوط فرعية بأطوال تجاوزت (29.7) كيلو مترًا طوليًا، وذلك ضمن أعمالها وخططها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتطوير البُنى التحتية للقطاع البيئي.
وأوضحت الشركة أن هذه العقود تضمنت تنفيذ مشاريع خطوط صرف صحي فرعية ستخدم عدة أحياء في المحافظة، منها (النهضة 2، حي الشاطئ 6)، وسيستفيد سكان الأحياء منها فور اكتمالها.
وبيّنت أن المشاريع ستسهم في زيادة نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي في محافظة جدة، بالإضافة إلى تخفيض منسوب المياه الجوفية في الأحياء المستفيدة، والمساهمة في إزالة الضرر البيئي الناتج عنها.
وأكدت أنها ستواصل تنفيذ أعمالها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة نسبة التغطية بالخدمات المائية والبيئية في محافظة جدة، وذلك من خلال حزمة من المشاريع التطويرية التي تعمل على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية، لما تشهده المحافظة من تطور سكني وعمراني، ولمواكبة رؤية المملكة 2030.

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