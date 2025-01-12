المياه الوطنية تشرع في تنفيذ حزمة مشاريع لتطوير الخدمات البيئية بجدة بـ42 مليون ريال

(MENAFN
- Al Watan)
بدأت شركة المياه الوطنية مؤخرًا في تنفيذ مشاريع
الصرف الصحي في عدة أحياء سكنية بمحافظة جدة، بكُلفة (42) مليون ريال، حيث تضمنت المشاريع تنفيذ خطوط فرعية بأطوال تجاوزت (29.7) كيلو مترًا طوليًا، وذلك ضمن أعمالها وخططها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتطوير البُنى التحتية للقطاع البيئي.
وأوضحت الشركة أن هذه العقود تضمنت تنفيذ مشاريع خطوط صرف صحي فرعية ستخدم عدة أحياء في المحافظة، منها (النهضة 2، حي الشاطئ 6)، وسيستفيد سكان الأحياء منها فور اكتمالها.
وبيّنت أن المشاريع ستسهم في زيادة نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي في محافظة جدة، بالإضافة إلى تخفيض منسوب المياه الجوفية في الأحياء المستفيدة، والمساهمة في إزالة الضرر البيئي الناتج عنها.
وأكدت أنها ستواصل تنفيذ أعمالها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة نسبة التغطية بالخدمات المائية والبيئية في محافظة جدة، وذلك من خلال حزمة من المشاريع التطويرية التي تعمل على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية، لما تشهده المحافظة من تطور سكني وعمراني، ولمواكبة رؤية المملكة 2030.
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