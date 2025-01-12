الاحتلال يفجر خمسة منازل في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، خمسة منازل في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

ونقلا عن الوكالة الوطنية للإعلام، "عمد جيش الاحتلال على تفخيخ خمسة منازل سكنية على الأقل، ونسفها في بلدة عيتا الشعب، في انتهاك متمادٍ لاتفاق وقف النار".

ودخل اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ في 27/11/2024، بيد أن الاحتلال اخترق عديد المرات الاتفاق.