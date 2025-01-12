الاحتلال يفجر خمسة منازل في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، خمسة منازل في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.
ونقلا عن الوكالة الوطنية للإعلام، "عمد جيش الاحتلال على تفخيخ خمسة منازل سكنية على الأقل، ونسفها في بلدة عيتا الشعب، في انتهاك متمادٍ لاتفاق وقف النار".
ودخل اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ في 27/11/2024، بيد أن الاحتلال اخترق عديد المرات الاتفاق.
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