قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أطفال من بيت أمر شمال الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة أطفال من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة صافا شمال بيت أمر وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت في محتوياتها وحطمت أثاثها، واعتقلت ثلاثة أطفال هم: مصعب خالد قوقاس اخليل (15 عاما)، وحمد رائد مفلح عادي (16 عاما)، وقيس محمد محمود الطيط (15 عاما).

كما فتشت قوات الاحتلال منازل عائلة سلامة مخامرة ببلدة الكرمل شرق يطا جنوب الخليل.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها مداخل المخيمات والبلدات ومدينة الخليل بالبوابات الحديدة، وشددت من اجراءاتها العسكرية على حارات البلدة القديمة القريبة من الحرم الابراهيمي، ونصبت حواجز عسكرية على مدخل راس الجورة شمالا، وفرش الهوى غربا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

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