إصابات بالاختناق خلال اعتداء قوات الاحتلال على طلبة مدارس الخضر

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - أصيب طلبة مدارس
الخضر جنوب بيت لحم، بالاختناق بالغاز السام، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة والاعتداء على الطلبة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة التل في البلدة القديمة، وهاجمت الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم، بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة بالاختناق.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها بحق طلبة المدارس في الخضر، في محاولة لتعطيل العملية الدراسية.
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