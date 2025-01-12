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إصابات بالاختناق خلال اعتداء قوات الاحتلال على طلبة مدارس الخضر

1/12/2025 4:23:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - أصيب طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم، بالاختناق بالغاز السام، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة والاعتداء على الطلبة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة التل في البلدة القديمة، وهاجمت الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم، بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة بالاختناق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها بحق طلبة المدارس في الخضر، في محاولة لتعطيل العملية الدراسية.

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