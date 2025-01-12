سلطة المياه: كسر جديد في خط المياه الناقل المغذي لمناطق العبيدية ودار صلاح

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أعلنت سلطة المياه، اليوم الأحد، حدوث كسر جديد في خط المياه الناقل المغذي لمناطق العبيدية، ودار صلاح، والنعمان والخاص.
وأوضحت سلطة المياه، ان المنطقة شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضا في كميات المياه الواصلة، حيث تبين بعد الفحص وجود كسر جاء في المقطع المحاذي لجدار الفصل بالقرب من جبل أبو غنيم، ما أدى إلى وقف ضخ المياه للمناطق المذكورة.
وأكدت أن طواقمها تتابع موضوع عملية إصلاح الخط لإعادة ضخ المياه إلى المناطق المخدومة بالسرعة الممكنة، مهيبة بالمواطنين تقنين استخدامها حتى عودة الضخ كالسابق.
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