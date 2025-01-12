سلطة المياه: كسر جديد في خط المياه الناقل المغذي لمناطق العبيدية ودار صلاح

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أعلنت سلطة المياه، اليوم الأحد، حدوث كسر جديد في خط المياه الناقل المغذي لمناطق العبيدية، ودار صلاح، والنعمان والخاص.

وأوضحت سلطة المياه، ان المنطقة شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضا في كميات المياه الواصلة، حيث تبين بعد الفحص وجود كسر جاء في المقطع المحاذي لجدار الفصل بالقرب من جبل أبو غنيم، ما أدى إلى وقف ضخ المياه للمناطق المذكورة.

وأكدت أن طواقمها تتابع موضوع عملية إصلاح الخط لإعادة ضخ المياه إلى المناطق المخدومة بالسرعة الممكنة، مهيبة بالمواطنين تقنين استخدامها حتى عودة الضخ كالسابق.