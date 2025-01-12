ساعات عمل معبر الكرامة خلال الأسبوع الجاري

ساعات عمل معبر الكرامة خلال الأسبوع الجاري
التاريخ
1/12/2025 4:23:33 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
أريحا / PNN - أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم الأحد، ساعات عمل معبر الكرامة (جسر الملك حسين) خلال الأسبوع الجاري.
وأشارت إلى أنه في حال حدوث أي تعديل على ساعات العمل، سيتم الإعلان عنه من خلال منصاتها ووسائل الإعلام الرسمية.
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