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ساعات عمل معبر الكرامة خلال الأسبوع الجاري

1/12/2025 4:23:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا / PNN - أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم الأحد، ساعات عمل معبر الكرامة (جسر الملك حسين) خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت إلى أنه في حال حدوث أي تعديل على ساعات العمل، سيتم الإعلان عنه من خلال منصاتها ووسائل الإعلام الرسمية.

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