عرنكي يشارك في احتفالات الذكرى الـ113 لتأسيس المؤتمر الوطني الأفريقي

MENAFN - Palestine News ) كيب تاون / PNN - شارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، في احتفالات الذكرى الـ113 لتأسيس حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم (ANC)، في العاصمة كيب تاون، بحضور الرئيس سيريل رامافوزا، وشخصيات حزبية، وسياسية، ووفود دولية.

وقدم عرنكي خلال لقائه رئيس جنوب افريقيا على هامش الاحتفالات، تهاني الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بهذه المناسبة الوطنية، مشيدا بدور حزب المؤتمر الوطني بمقاومة نظام الفصل العنصري، وبناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة والديمقراطية.

كما التقى عرنكي على هامش الاحتفالات، قيادة الحزب الشيوعي المؤتلف مع حزب المؤتمر الوطني، ومع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون السابقة لينديوي سيسيولو، وعدد من أعضاء البرلمان، ثمن خلالها دعم جنوب افريقيا الدائم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، ودعمها المتواصل لنضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أهمية الشكوى التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية، التي تؤكد دعم جنوب افريقيا لحقوق شعبنا، ونضاله، من أجل الحرية والاستقلال.