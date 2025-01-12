عرنكي يشارك في احتفالات الذكرى الـ113 لتأسيس المؤتمر الوطني الأفريقي

(MENAFN
- Palestine News Network
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كيب تاون / PNN - شارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، في احتفالات الذكرى الـ113 لتأسيس حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم (ANC)، في العاصمة كيب تاون، بحضور الرئيس سيريل رامافوزا، وشخصيات حزبية، وسياسية، ووفود دولية.
وقدم عرنكي خلال لقائه رئيس جنوب افريقيا على هامش الاحتفالات، تهاني الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بهذه المناسبة الوطنية، مشيدا بدور حزب المؤتمر الوطني بمقاومة نظام الفصل العنصري، وبناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة والديمقراطية.
كما التقى عرنكي على هامش الاحتفالات، قيادة الحزب الشيوعي المؤتلف مع حزب المؤتمر الوطني، ومع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون السابقة لينديوي سيسيولو، وعدد من أعضاء البرلمان، ثمن خلالها دعم جنوب افريقيا الدائم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، ودعمها المتواصل لنضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أهمية الشكوى التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية، التي تؤكد دعم جنوب افريقيا لحقوق شعبنا، ونضاله، من أجل الحرية والاستقلال.
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