Sunday, 12 January 2025 08:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق.. إعلان تأمين رواتب الموظفين للعام 2025

1/12/2025 3:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي عطوان العطواني أن وزيرة المالية طيف سامي أكدت أن رواتب الموظفين مؤمنة خلال 2025.
وذكر العطواني أن "وزيرة المالية طيف سامي أكدت خلال استضافتها داخل اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين مؤمنة خلال 2025".


وأضاف: "شكلنا لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كردستان لعامي 2024 _ 2025"، مؤكدا أن "اللجنة ستقدم في جلسة يوم غد الاثنين تقريرها بخصوص تعديل المادة 12 /ثانيا/ الفقرة ج من قانون الموازنة العامة".


وكانت اللجنة المالية النيابية قد استضافت وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة جداول موازنة 2025 وتأمين رواتب الموظفين.

RT

MENAFN12012025000208011052ID1109080413

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث