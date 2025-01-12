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الاحتلال يقتحم كفر قليل جنوب نابلس

1/12/2025 3:10:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت كفر قليل، فجرا، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات، أو اصابات.

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