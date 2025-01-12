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الاحتلال يطالب المواطنين بإخلاء منطقة في النصيرات

1/12/2025 3:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - أنذرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، المواطنين بإخلاء منطقة في النصيرات.

وعبر منصة "إكس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه يوجه إنذارا إلى "سكان قطاع غزة المتواجدين في البلوك 662 (منطقة النصيرات)، بالاخلاء".

وأضاف: "انتقلوا فورا إلى المنطقة الإنسانية"، على حد تعبيره، في حين لا يوجد مكان في القطاع إلا ويستهدفه الاحتلال.

إلى جانب ذلك، تواصل قوات الاحتلال لليوم الثمانين على التوالي تعطيل عمل فرق الدفاع المدني قسرًا في شمال القطاع، بسبب القصف المستمر، ما أدى إلى حرمان الآلاف المتبقين هناك من الحصول على أدنى مستويات الرعاية الإنسانية والطبية.

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