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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

1/12/2025 3:10:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات ونفذوا جولات في ساحاته وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتقتحم جماعات المستوطنين المسجد الأقصى على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتكريس التقسيم الزماني داخل المسجد الأقصى، تزامنًا مع تشديد الإجراءات على دخول المصلين وحرمان أعداد كبيرة من المقدسيين من دخوله ضمن سياسة الإبعاد والتضييق المفروضة عليهم.

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