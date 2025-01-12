عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات ونفذوا جولات في ساحاته وأدوا طقوسًا تلمودية.
وتقتحم جماعات المستوطنين المسجد الأقصى على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتكريس التقسيم الزماني داخل المسجد الأقصى، تزامنًا مع تشديد الإجراءات على دخول المصلين وحرمان أعداد كبيرة من المقدسيين من دخوله ضمن سياسة الإبعاد والتضييق المفروضة عليهم.
MENAFN12012025000205011050ID1109080401
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.