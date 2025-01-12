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الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود بمعارك شمالي القطاع

1/12/2025 3:10:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود له في معارك بيت حانون شمالي القطاع، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة جنديين آخرين بجراح خطير

لترتفع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 835 قتيلا.


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