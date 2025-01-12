الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود بمعارك شمالي القطاع

الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود بمعارك شمالي القطاع
التاريخ
1/12/2025 3:10:10 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود له في معارك بيت حانون شمالي القطاع، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة جنديين آخرين بجراح خطير
لترتفع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 835 قتيلا.
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