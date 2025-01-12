ردة فعل طريفة لأردوغان بعدما قبلت نائبة تركية يده - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في لفتة مرحة، قبلت النائبة التركية سيدا ساريباش يد الرئيس رجب طيب أردوغان حين كان يوزع الهدايا والمصروفات على الأولاد بحفل بمدينة آيدن ما دفعه إلى إهدائها 200 ليرة كبقية الأطفال.
وقالت وسائل إعلام تركية إنه بينما كان أردوغان يوزع الهدايا والمصروفات على الأطفال عقب مشاركته في المؤتمر الإقليمي العادي الثامن لحزبه في المدينة الواقعة غرب البلاد، اقتربت النائبة سيدا ساريباش منه وقبلت يده، مما أثار أجواء من البهجة والتفاعل. إثر تلك اللفتة، قام أردوغان بإهدائها 200 ليرة كمصروف، كباقي الأطفال. والنائبة ساريباش (40 عاما) هي نائبة عن حزب العدالة والتنمية في آيدن، فازت بلقب ملكة جمال تركيا عام 2006، ومن ثم قررت دخول السياسة، وشاركت أولا في المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية في منطقة ديديم، ثم تم انتخابها رئيسة لفرع نساء أيدين لحزب العدالة والتنمية، تم انتخابها كعضو في مجلس الإدارة والقرار المركزي لحزب العدالة والتنمية المكون من 75 عضوا في 24 مارس 2021.
وفي مقابلة صحافية، قالت ساريباش إن والدها وأمها لهما تاريخ مع السياسة، ومن هنا كانت لها رغبة دخول المعترك السياسي من بوابة العدالة والتنمية.
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