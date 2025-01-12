وزير الصناعة والتجارة يزور شركة أميري للصناعات بمدينة سلمان الصناعية بالحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الحرص على مواصلة دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية، وذلك بما يسهم في رفد مسيرة التطور والنماء بمملكة البحرين، وتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.
جاء ذلك خلال زيارة عادة الوزير إلى مقر شركة أميري للصناعات بمدينة سلمان الصناعية بمنطقة الحد، حيث كان في مقدمة مستقبليه السيد عادل أميري رئيس مجلس الإدارة وعدد من كبار المسؤولين بالمصنع.
وخلال الزيارة، اطّلع على سير العمل في الشركة واستمع لشرح حول آليات العمل، كما قام بجولة في باقي أرجاء الشركة واطلع على مراحل العمليات التصنيعية والإنتاجية.
تعد شركة أميري للصناعات، من الشركات المتميزة التي حققت ثقة عالية في تقديم العديد من المنتجات وفق أعلى معايير الجودة العالمية، حيث تعمل في مجال تصنيع الألواح الكهربائية وأعمدة الطرق وإنشاء الحلول الكهربائية المبتكرة ومصابيح ومنتجات السلامة على الطرق.
MENAFN12012025000055011008ID1109080389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.