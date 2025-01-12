وزير الصناعة والتجارة يزور شركة أميري للصناعات بمدينة سلمان الصناعية بالحد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الحرص على مواصلة دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية، وذلك بما يسهم في رفد مسيرة التطور والنماء بمملكة البحرين، وتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة عادة الوزير إلى مقر شركة أميري للصناعات بمدينة سلمان الصناعية بمنطقة الحد، حيث كان في مقدمة مستقبليه السيد عادل أميري رئيس مجلس الإدارة وعدد من كبار المسؤولين بالمصنع.



وخلال الزيارة، اطّلع على سير العمل في الشركة واستمع لشرح حول آليات العمل، كما قام بجولة في باقي أرجاء الشركة واطلع على مراحل العمليات التصنيعية والإنتاجية.

تعد شركة أميري للصناعات، من الشركات المتميزة التي حققت ثقة عالية في تقديم العديد من المنتجات وفق أعلى معايير الجودة العالمية، حيث تعمل في مجال تصنيع الألواح الكهربائية وأعمدة الطرق وإنشاء الحلول الكهربائية المبتكرة ومصابيح ومنتجات السلامة على الطرق.