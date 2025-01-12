بنك الكويت المركزي يوافق على زيادة رأسمال بنك وربة بنسبة 100 بالمئة

(MENAFN
) وافق بنك الكويت المركزي مبدئيًا على زيادة رأسمال بنك وربة بنسبة 100 بالمئة، وفقًا لإفصاح نُشر على موقع بورصة الكويت يوم الأحد. وأعلن بنك وربة أنه يعتزم التوصية للجمعية العامة بتفويض مجلس الإدارة لتحديد علاوة الإصدار للأسهم الجديدة، بالإضافة إلى القيمة الاسمية المحددة قانونيًا. وأوضح البنك أن زيادة رأس المال ستعزز نسبة رأس المال التنظيمي للبنك وستلبي احتياجاته المستقبلية.
حاليًا، يبلغ رأسمال بنك وربة 218 مليون دينار كويتي، ما يعادل حوالي 706.6 مليون دولار أميركي، موزعة على 2.18 مليار سهم. ومن المتوقع أن توفر زيادة رأس المال مرونة مالية أكبر للبنك لتحقيق أهدافه التوسعية وتعزيز مكانته التنافسية في السوق المالي. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية بنك وربة للحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية مع الاستعداد لاغتنام الفرص والتحديات المستقبلية في القطاع المصرفي.
مؤخرًا، أبرم بنك وربة اتفاقًا للاستحواذ على جميع الأسهم المكونة لرأسمال شركة الغانم التجارية، والتي تمتلك 32.75 بالمئة من رأسمال بنك الخليج، في صفقة بلغت قيمتها 498.1 مليون دينار كويتي. ويأتي هذا الاستحواذ ضمن خطط بنك وربة للتوسع والاستثمار في أصول استراتيجية، مما يعزز من حضوره في السوق.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، سجل بنك وربة زيادة بنسبة 4 بالمئة في صافي الأرباح، حيث بلغت 14.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 48.6 مليون دولار أميركي. وعزا البنك هذا النمو إلى ارتفاع صافي دخل التمويل وزيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.2 بالمئة، حيث بلغت 53.25 مليون دينار كويتي. ورغم هذه الزيادة في الإيرادات، فقد قابلها ارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال نفس الفترة.
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