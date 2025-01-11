موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية تعلن تنفيذها حملة أمنية ومرورية شاملة في منطقة الصليبخات أسفرت عن تحرير 1754 مخالفة مرورية وضبط 32 مخالفا ومطلوبا.
غزة - وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 32 شخصا وإصابة 193 آخرين خلال ال48 ساعة الماضية جراء سلسلة من المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.
عدن – العشرات يقتلون أو يصابون بانفجار محطة لتعبئة الغاز المنزلي في مديرية (الزاهر) التابعة لمحافظة (البيضاء) وسط اليمن.
الخرطوم - الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدينة (ود مدني) عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان والمتحدث باسم الجيش يقول ان القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها تتقدم في كل المحاور وتعمل على "تنظيف جيوب المتمردين داخل المدينة".
تونس – مناطق مناطق (بوابة رأس يوسف) و(الجديدة) و(جنان عطيه) في مدينة (العجيلات) غرب العاصمة الليبية تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة يتم فيها استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
باريس - السلطات الفرنسية تعلن إصابة نحو 50 شخصا في حادث تصادم وقع بين قطاري (ترامواي) في نفق بمدينة (ستراسبورغ) بشرق فرنسا وذلك إثر خطأ في التحويل. (النهاية) ر ج
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