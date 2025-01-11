موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تعلن تنفيذها حملة أمنية ومرورية شاملة في منطقة الصليبخات أسفرت عن تحرير 1754 مخالفة مرورية وضبط 32 مخالفا ومطلوبا.

غزة - وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 32 شخصا وإصابة 193 آخرين خلال ال48 ساعة الماضية جراء سلسلة من المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.

عدن – العشرات يقتلون أو يصابون بانفجار محطة لتعبئة الغاز المنزلي في مديرية (الزاهر) التابعة لمحافظة (البيضاء) وسط اليمن.

الخرطوم - الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدينة (ود مدني) عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان والمتحدث باسم الجيش يقول ان القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها تتقدم في كل المحاور وتعمل على "تنظيف جيوب المتمردين داخل المدينة".

تونس – مناطق مناطق (بوابة رأس يوسف) و(الجديدة) و(جنان عطيه) في مدينة (العجيلات) غرب العاصمة الليبية تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة يتم فيها استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

باريس - السلطات الفرنسية تعلن إصابة نحو 50 شخصا في حادث تصادم وقع بين قطاري (ترامواي) في نفق بمدينة (ستراسبورغ) بشرق فرنسا وذلك إثر خطأ في التحويل. (النهاية) ر ج