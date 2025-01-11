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تقارير هيئة النزاهة وديوان المحاسبة

1/11/2025 11:33:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمود عبابنة







مثلما نسلط الضوء على مواطن الترهل والجمود في بعض الوزارات والمؤسسات، فإن من الواجب أن نشيد بالدوائر والمؤسسات الناجحة التي تحقق فتحاً جديد في الأداء وإتباع أفضل الممارسات، ولا شك في أن من يقودون هذا المؤسسات قد ترجموا رؤية جلالة الملك بضرورة تجسيد معايير ثابتة ومتينة لمحاربة الفساد وحماية المال العام.
في أواخر العام الماضي شهدت الساحة المحلية صدور تقريرين: الأول عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والثاني عن ديوان المحاسبة، بالإطلاع على كلا التقررين وما تم تداوله بالإعلام وبعد الاستماع لاستعراض التقريرين من رئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان المحاسبة يمكن أن تستخلص مايلي:-
تبين أن هيئة النزاهة قد منعت هدر واستعادت ما مجموعه 141 مليون دينار، وهذا رقم يعكس مؤشراً يفضي إلى مسألتين مهمتين: المسألة الأولى سلبية تتمثل بحجم الهدر والفاقد المالي الذي يحدث في بلدنا بالرغم من وجود أجهزة الرقابة والملاحقة، فعندما نتحدث عن فساد وهدر بمئات الملايين فإن ذلك مخيب للآمال، أما المسألة الثانية فهي إيجايبة بامتياز وتبعث على الطمأنينة بأن لدينا هيئة على درجة عالية من الكفاءة والمسؤولية وانها تعمل ليل نهار بكادرها الوظيفي بالإضافة الى فرسان النيابة العامة المنتدبة لديها، وبقيادة رئيسها الذي استفاد من خبرته القضائية لتنفيذ استراتيجية عامة لمكافحة الفساد، وبدأ ذلك برسم خطته الوقائية لمنع وقوع الجرائم من خلال الدور التوعوي والتثقيفي بمعايير النزاهة الوطنية حتى الوصول الى مؤشر النزاهة الوطني، وذلك لقياس مدى امتثال مؤسسات الادارة العامة الأردنية بمعايير النزاهة الوطنية وأولها سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص على قاعدة من الشفافية والافصاح الامين، لتأتي مرحلة المساءلة والمحاسبة. ان الاحاطة بكل هذه المعايير هي احاطة بالحوكمة المؤسسية التي اصبحت الطريق المثلى للاصلاح، لقد كان نتيجة تبني هذه المعايير والاستراتيجية الناضجة هو انخفاض عدد الملفات التحقيقية بنسبة 41 % عن العام الماضي.
تصنيف الأردن من الربع الأول الاقل فساداً بين 180 دولة ومنطقة لم يأتِ من فراغ، بل هو جهد مثمن لهيئة عملت وتعمل بكفاءة وتحقق غاياتها وتترجم نهج الارادة السياسية في تعزيز دولة القانون والمؤسسات وكبح جماح الهدر والتعدي على المال العام، والارقام والمؤشرات تشهد على ذلك.
أما التقرير الثاني الذي صدر عن ديوان المحاسبة فربما يحتاج الى متخصص لتحليله ولكن المؤشرات التي تضمنها لا تخفى على المراقبين لاداء مؤسسات القطاع العام، ولاول مرة نرى تقريرا مختلفا بشكله ومضمونه فقد كان رشيقا ومعبرا ويشير الى زيادة وتيرة اتباع نهج الحوكمة، فعندما يرصد الديوان ويتعامل مع 4883 مخالفة لكافة الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، وجاءت من خلال 417 كتابا رقابيا او استيضاح تتعلق بمستحقات ضريبية ومخالفات في أمانة عمان ودائرة الجمارك اثمرت عن استعادة ومنع هدر مال بقيمة 29.3 مليون دينار، فإن ذلك لعمري انجاز كبير ومتميز وعندما يفرد التقرير بابا خاصا بتجويد الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، فهو بذلك يسعى الى خلق رقابة وقائية مسبقة تسهم في ترشيد اتخاذ القرارات في الداوئر والمؤسسات الحكومية وكذلك جهود الديوان في تعزيز استقلالية الرقابة الداخلية وحصر ارتباطها بالوزير او المدير.
مع كل هذه الانجازات اللافتة للانتباه مقارنة بعدد المخرجات الرقابية في العام الماضي التي كانت اقل وبعدد المخالفات التي كانت اكثر، نستطيع القول إن الديوان يتقدم بخطى ثابتة نحو تجويد عمله وتعظيم انجازاته، ولا سيما ان نسبة تصويب المؤسسات المخالفة لإجراءات الرقابة المحاسبية من الديوان قفزت الى نسبة 48 %، في حين أن الديوان لا يكتفي بذلك بل ببدأ مهام الرقابة اللاحقة لمتابعة عدم الاستجابة للمخاطبات المستمرة المتكررة.
لكن السؤال المطروح امام الديوان، هل يحتاج الديوان لتسليحه بصلاحية ممارسة مهام الضابطة العدلية؟ وهل يحتاج الديوان الى الانخراط بمهام اخرى فوق ما هو ملقى على عاتقه، لماذا لا يكون البديل التنسيق المباشر مع هيئة مكافحة الفساد للإحالة إلى القضاء صاحب الولاية العامة.
تقريران من عدة تقارير يلفتان ويعيدان الينا نسمة من الامل ويكشفان لنا أن آفة الفساد وترهل مؤسسات الادارة العامة يمكن وقفها وكبح انهيارها بوجود قياديين متميزين صاحبي كفاءة واختصاص وضمير وانتماء.

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