Sunday, 12 January 2025 04:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تألق الجوير ينتقل لليث

1/11/2025 11:24:09 PM
(MENAFN- Al Watan) نقل لاعب وسط الشباب، الدولي الموهوب مصعب الجوير، تألقه مع المنتخب السعودي إلى فريقه الليث في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما قدم مردودًا مميزًا أمام الأهلي، ورغم خسارة الليث 2/ 3، فإن الجوير، صاحب الـ21 عامًا، قدم أداء هجوميا لافتًا، وتسبب في هدفي فريقه خلال الكلاسيكو، إذ غالطت عرضيته مدافع الأهلي، التركي ميريح ديميرال، ليودعها الشباك مسجلًا هدف الليث الأول.
وسجل الجوير الهدف الثاني لفريقه من تسديدة من خارج المنطقة.
ويأتي تألق الجوير بعد أداء مميز للجوير مع الأخضر في ((خليجي 26))، التي أقيمت في الكويت، إذ كان أبرز لاعبي الأخضر في البطولة.

MENAFN11012025000089011017ID1109080071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث