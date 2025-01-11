تألق الجوير ينتقل لليث

(MENAFN
- Al Watan)
نقل لاعب
وسط الشباب، الدولي الموهوب مصعب الجوير، تألقه مع المنتخب السعودي إلى فريقه الليث في الدوري
السعودي للمحترفين، بعدما قدم مردودًا مميزًا أمام الأهلي، ورغم خسارة الليث 2/ 3، فإن الجوير، صاحب الـ21 عامًا، قدم أداء هجوميا لافتًا، وتسبب في هدفي فريقه خلال الكلاسيكو، إذ غالطت عرضيته مدافع الأهلي، التركي ميريح ديميرال، ليودعها الشباك مسجلًا هدف الليث الأول.
وسجل الجوير الهدف الثاني لفريقه من تسديدة من خارج المنطقة.
ويأتي تألق الجوير بعد أداء مميز للجوير مع الأخضر في ((خليجي 26))، التي أقيمت في الكويت، إذ كان أبرز لاعبي الأخضر في البطولة.
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