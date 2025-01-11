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كلاسيكو الأرض ختام مثير

1/11/2025 11:24:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه أنظار كرة القدم العالمية مساء اليوم صوب إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لمتابعة كلاسيكو الأرض الذي يتكرر للمرة الثالثة على الملاعب السعودية، وتحديدا في نهائي كأس السوبر الإسباني، عندما يتواجه الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي السوبر الإسباني، في قمة مثيرة وإبداعية من الناحية الفنية والجماهيرية، وكلا من الكبيرين ينشد اللقب الثاني على حساب منافسه التقليدي، بعد أن تواجها في النسختين الأخيرتين في النهائي، كسب كل منهما نهائيا، ويرغب كل من الميرينجي البلوجرانا إلى الظفر بلقب ثان على حساب منافسه التاريخي على الملاعب

تأكيد التفوق
يطمح الملكي إلى تقليص الفارق التاريخي بينه وبين البارشا في البطولة إلى لقب واحد، إلى تأكيد تفوقه في الموسم الماضي على منافسه التاريخي ونده الأزلي، والتتويج بلقبه الـ13 في تاريخ البطولة الإسبانية المثيرة.
وكان المرينجي بلغ النهائي بلغ المباراة النهائية، بعد تغلبه على ريال مايوركا 3/ صفر في نصف النهائي.
رد الاعتبار
بدوره يتطلع البلوجرانا إلى توسيع الفارق التاريخي بينه وبين الميرينجي في قائمة الأبطال التاريخيين المتوجين باللقب، والتتويج بلقبه الـ15، ورد الدين لمنافسه الأزلي ونده التاريخي، الذي توج في الموسم الماضي باللقب على حسابه وتكرار تفوقه في الموسم قبل الماضي.
وجاء تأهل البرشا إلى النهائي بعد أن عبر محطة أتلتيك بيلباو في دور الأربعة بتغلبه عليه 2/ صفر.
ذكرى متباينة
تأتي مواجهة اليوم على ذكرى سعيدة للبرشا وسيئة للملكي، إذ إن آخر مواجهة جمعت الفريقين في الكلاسيكو انتهت لمصلحة البلوجرانا 4/ صفر، وسيكون لقاء الليلة ما بين رد الاعتبار بالنسبة للمرينجي، وتأكيد تفوق بالنسبة للبوجرانا.

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