كلاسيكو الأرض ختام مثير

(MENAFN
- Al Watan)
تتجه أنظار كرة القدم
العالمية مساء اليوم صوب إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لمتابعة كلاسيكو الأرض الذي يتكرر للمرة الثالثة على الملاعب السعودية، وتحديدا في نهائي كأس السوبر الإسباني، عندما يتواجه الكبيرين ريال مدريد
وبرشلونة، في نهائي السوبر الإسباني، في قمة مثيرة وإبداعية من الناحية الفنية والجماهيرية، وكلا من الكبيرين ينشد اللقب الثاني على حساب منافسه التقليدي، بعد أن تواجها في النسختين الأخيرتين في النهائي، كسب كل منهما نهائيا، ويرغب كل من الميرينجي البلوجرانا إلى الظفر بلقب ثان على حساب منافسه التاريخي على الملاعب
تأكيد التفوق
يطمح الملكي إلى تقليص الفارق التاريخي بينه وبين البارشا في البطولة إلى لقب واحد، إلى تأكيد تفوقه في الموسم الماضي على منافسه التاريخي ونده الأزلي، والتتويج بلقبه الـ13 في تاريخ البطولة الإسبانية المثيرة.
وكان المرينجي بلغ النهائي بلغ المباراة النهائية، بعد تغلبه على ريال مايوركا 3/ صفر في نصف النهائي.
رد الاعتبار
بدوره يتطلع البلوجرانا إلى توسيع الفارق التاريخي بينه وبين الميرينجي في قائمة الأبطال التاريخيين المتوجين باللقب، والتتويج بلقبه الـ15، ورد الدين لمنافسه الأزلي ونده التاريخي، الذي توج في الموسم الماضي باللقب على حسابه وتكرار تفوقه في الموسم قبل الماضي.
وجاء تأهل البرشا إلى النهائي بعد أن عبر محطة أتلتيك بيلباو في دور الأربعة بتغلبه عليه 2/ صفر.
ذكرى متباينة
تأتي مواجهة اليوم على ذكرى سعيدة للبرشا وسيئة للملكي، إذ إن آخر مواجهة جمعت الفريقين في الكلاسيكو انتهت لمصلحة البلوجرانا 4/ صفر، وسيكون لقاء الليلة ما بين رد الاعتبار بالنسبة للمرينجي، وتأكيد تفوق بالنسبة للبوجرانا.
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