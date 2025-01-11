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أوكرانيا تكشف تعاون كوريا الشمالية مع روسيا بأسر الجنود

1/11/2025 11:24:08 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية أسرت جنديين من كوريا الشمالية كانا يقاتلان إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك الحدودية الروسية.
وقال إن أسر الجنود أحياء ((لم يكن سهلًا)). وأكد أن القوات الروسية والكورية الشمالية التي تقاتل في كورسك حاولت إخفاء وجود جنود كوريين شماليين، بما في ذلك قتل رفاق جرحى في ساحة المعركة لتجنب أسرهم واستجوابهم من قبل كييف.
معلومات الأسرى
وقدمت هيئة الأمن الأوكرانية، يوم السبت، مزيدًا من المعلومات عن الجنديين. وفي بيان لها، قالت إن أحدهما لم يكن يحمل أي وثائق على الإطلاق، بينما كان الآخر يحمل بطاقة هوية عسكرية روسية باسم رجل من توفا، وهي منطقة روسية تقع على الحدود مع منغوليا.
وجاء في البيان أن ((السجناء لا يتحدثون الأوكرانية أو الإنجليزية أو الروسية، وبالتالي يتم التواصل معهم من خلال مترجمين كوريين بالتعاون مع الاستخبارات الكورية الجنوبية)).
وأفاد جهاز الأمن الأوكراني أن أحد الجنود زعم أنه أُبلغ بأنه ذاهب إلى روسيا للتدريب، وليس للقتال ضد أوكرانيا.
وقالت الوكالة إن الرجلين حصلا على رعاية طبية تتوافق مع اتفاقيات جنيف، ويجري التحقيق معهما ((بالتعاون مع المخابرات الكورية الجنوبية)).
تقدير الخسائر
وقال مسؤول عسكري أوكراني كبير، الشهر الماضي، إن بضع مئات من الجنود الكوريين الشماليين الذين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في كورسك قتلوا أو أصيبوا في المعركة.
وكان المسؤول يقدم أول تقدير مهم للخسائر في صفوف كوريا الشمالية، والذي جاء بعد عدة أسابيع من إعلان أوكرانيا أن بيونج يانج أرسلت ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف جندي إلى روسيا لمساعدتها في حربها المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ضد جارتها الأصغر بكثير.
وفي الشهر الماضي، أكد البيت الأبيض والبنتاغون أن القوات الكورية الشمالية تقاتل على الخطوط الأمامية في مواقع مشاة إلى حد كبير. كما تقاتل إلى جانب وحدات روسية، وفي بعض الحالات بشكل مستقل حول كورسك.

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