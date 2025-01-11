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تصريحات ترمب تهدد علاقاته مع أوروبا

1/11/2025 11:24:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب جدلًا واسعًا بعد تصريحاته حول إمكانية توسيع حدود الولايات المتحدة لتشمل كندا، منطقة جرينلاند التابعة للدنمارك، وقناة بنما.
وتصريحاته أثارت القلق في أوروبا، خاصة في ظل سعي زعماء القارة للحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول.
ورغم استبعاد المحللين احتمال تنفيذ ترمب لهذه الخطط بالقوة، فإنهم عبّروا عن قلقهم من أن هذه التصريحات قد تؤثر سلبًا على العلاقات الأمريكية الأوروبية.
ورغم هذا القلق، أبدى المسؤولون الأوروبيون ردًا حذرًا. حيث علقت المستشارة الألمانية أولاف شولتز علّقت بحذر: ((لا ينبغي تغيير الحدود بالقوة)). من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ثقتها في أن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراءات عسكرية لفرض هذا التوسع.
أما رئيس وزراء جرينلاند، موتي ب. إيجيدي، فقد شدد على رفض شعب جرينلاند الانضمام إلى الولايات المتحدة، لكنه أبدى انفتاحًا على تعزيز التعاون مع واشنطن قائلًا: ((التعاون يعتمد على الحوار)).
واعتبر فليمنج سبليدزبول هانسن، الباحث في السياسة الخارجية بمعهد الدراسات الدولية في الدنمارك، أن التصريحات قد تؤدي إلى اضطرابات في تحالفات مثل الناتو، قائلًا: ((حتى لو كانت مجرد تصريحات سياسية، فإن الضرر قد وقع بالفعل)).

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