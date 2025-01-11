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تطابق نظائر الحكايات في تراث الأمم

1/11/2025 11:24:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد باحث سعودي متخصص في السرديات العربية، أن الحكايات الشعبية خارقة للمكان، تتناقل من مكان إلى آخر، وأن التجار لا ينقلون البضائع فقط، وإنما ينقلون معها الحكايات، وأن حكايات الشعوب، تتناقل، ويتم تداولها بين الأمم، فكثير منها، توجد نظير لها في تراث الأمم الأخرى، وقد يصل التطابق فيها إلى 90%، وأن الحكي والحكاية والقصة والرواية، هي وسيلة للعلاج، وليست فقط وللتسلية وإزجاء الوقت.
((الحكايات السبعون))
أبان الباحث في السرديات العربية، عبدالجليل الحافظ، أن حكايات في ((ألف ليلة وليلة))، يوجد نظير لها في التراث السلافي، وقصة مشابهة لها في حكايات هندية مع اختلاف ليس كبيرًا بين الحكايات، مستشهدًا في ذلك بتعريب حكايات ((الببغاء)) من مؤلف مجهول من خلال نسخة تركية، وقام المترجم التركي والمترجم العربي من بعده بمحاولة أسلمة ((الحكايات السبعون))، وجعلها تحمل صبغة إسلامية، ونزع الثقافة الهندوسية، وبقيت الثقافة الهندوسية موجودة يلمحها القارئ بسهولة في كثير من النصوص.
الإحدى عشر المزورة
أشار الحافظ، إلى أن هناك أكثر من كاتب لليالي، فالكاتب الأول كتب مجموعة من الحكايات، ثم جاء كتّاب آخرون، وكلهم مجهولون، أضافوا إلى هذه الحكايات الكثير، حتى اكتملت الحكايات والليالي، وبعد اكتمالها واستوائها، جاء كتّاب آخرون كتبوا حكايات أخرى، كما ظهر كتاب اسمه الليالي الإحدى عشر المزورة، هي حقيقة غير مزورة، فما قام به أصحابها من إضافتها هي عين ما قام به من سبقهم في الإضافة عليها، وقد ساعد أولئك ضياع النسخ القديمة لليالي، فلم نجد ما تمت كتابته من الليالي في بداياتها، فما وصلنا هي النسخة المصرية، ولم تصلنا النسخة البدائية البغدادية أو حتى النسخة المصرية الأولى.
إعادة صياغة
قال: تختلف لغة حكاية علاء الدين، وحكاية علي بابا عن لغة ألف ليلة وليلة، فلم يتعب صانعو هاتين الحكايتين أنفسهم في إعادة صياغة الليالي الألف على مستوى اللغة لأجل دمج هاتين الحكايتين، مرجحًا أن مؤلف حكاية علاء الدين مختلف كليًا عن مؤلف حكاية علي بابا، فمع أن هاتين الحكايتين مع الحكاية الثالثة، وهي قصة السندباد البحري، أحد أسباب شهرة الليالي في أوروبا والعالم الغربي، إلا أن هناك مؤلفين مختلفين، فمؤلف السندباد هو أحد من وضعوا النسخة المصرية النهائية، والتي هي بين أيدينا الآن، وحكاية علي بابا وحكاية علاء الدين جاءتا بعد هذه النسخة بمدة طويلة، ولم تكونا موجودة في كل نسخ الليالي المخطوطة بل في بعضها، موضحًا أن حواضر العراق والشام ومصر، هي المدن التي جرت فيها أحداث ألف ليلة وليلة، التي نسجت قصصها.

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