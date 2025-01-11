المدارس تستقبل الطلاب والطالبات بعد إجازة منتصف العام الدراسي

(MENAFN
- Al Watan)
يعود اليوم الأحد الطلاب والطالبات في مراحل التعليم
المختلفة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الثاني.
فيما يتبقى لنهاية الفصل الثاني حوالي 40 يوما بحسب التقويم الدراسي لعام 1446 الذي يشمل المواعيد التالية :
العودة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 12 رجب 1446هـ.
نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 21 شعبان 1446هـ.
وستكون إجازة يوم التأسيس في يوم الأحد 24 شعبان 1446هـ، وإجازة الشتاء يوم الاثنين 25 شعبان 1446هـ .
أما الفصل الدراسي الثالث فسينطلق يوم الأحد 2 رمضان 1446هـ.
MENAFN11012025000089011017ID1109080062
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.