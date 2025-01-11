المدارس تستقبل الطلاب والطالبات بعد إجازة منتصف العام الدراسي

MENAFN - Al Watan) يعود اليوم الأحد الطلاب والطالبات في مراحل المختلفة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الثاني.

فيما يتبقى لنهاية الفصل الثاني حوالي 40 يوما بحسب التقويم الدراسي لعام 1446 الذي يشمل المواعيد التالية :

العودة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 12 رجب 1446هـ.

نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 21 شعبان 1446هـ.

وستكون إجازة يوم التأسيس في يوم الأحد 24 شعبان 1446هـ، وإجازة الشتاء يوم الاثنين 25 شعبان 1446هـ .

أما الفصل الدراسي الثالث فسينطلق يوم الأحد 2 رمضان 1446هـ.