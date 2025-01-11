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أبرز الأخطاء التي يقع فيها المستهلك عند شراء العطور

1/11/2025 11:24:07 PM
(MENAFN- Al Watan) يعد شراء العطور عند البعض سهلا، فيما يراه البعض أحد أصعب القرارات التي يتم اتخاذها بخاصة إذا كان العطر باهظ الثمن، كما توجد بعض الأخطاء التي يقع فيها المستهلك عند شراء العطر.
ولمعرفة أبرز هذ الأخطاء تواصلت ((الوطن)) مع خبير العطور معاذ خواجي الذي قال إن أحد أهم الأخطاء التي يقع فيها المستهلك هو التسرع في الحكم على العطر، فنجده يبتّ في أمره بمجرد رشّ العطر على يده وهذا خطأ، وذلك لأن للعطر هرما متدرجا (مقدمة العطر -قلب العطر -قاعدة العطر).
أيضا تختلف رائحة العطر من قماش لآخر، فعندما يعرف المستهلك هذه الأمور، تكون مهمة اختيار العطر أكثر سلاسة.
الشراء دون التجربة
وحول مسألة الشراء لمجرد أن العطر أصبح حديث منصات التواصل الاجتماعي أو كثرة الدعايات عنه بشكل عام، أو ما يسمى بـ(blind buy)، أكد الخواجي أن هذه من أبرز الأخطاء وذلك لأن الذائقة العطرية مختلفة من شخص لآخر، فنجد شخصا مثلا محبا للروائح التابلية (وهي العطور التي ترتكز أبرز نوتاتها على التوابل مثل الكزبرة/الفلفل الوردي/القرفة وغيرها)، وآخر لا يتقبل هذه الروائح تماما، لكنه قد ينجرف إلى شراء العطر لمجرد أنه أصبح حديث الساعة.
وأكد الخواجي وجود فئة كبيرة تشتري عطرا معينا لمجرد أنه أصبح رائجا في المجتمع ومن ثم أصيب بالندم خصوصا عندما يكون العطر غالي الثمن، وعليه ينصح بعدم الشراء إلا بعد التجربة.
الاستثمار في العطور
يرى الخواجي أن العطر قد يكون استثمارا، إذا تم شراؤه من دار تندرج ضمن دور الـ"الترا نيش" حيث إن عطور هذه الدور تتميز عن -عطور الديزاينر (المصممين) وكذلك عن عطور النيش، بأن صاحب الدار نفسه هو من يقوم بتركيب العطر وفعلا نجد خلف كل عطر قصة.
وبيّن الخواجي بشكل عام أن عطور المصممين هي العطور التي تكون من دار غير متخصصة فقط في العطور بل إنها كذلك تنتج منتجات مختلفة مثل الملابس والمجوهرات.
وعطور النيش فهي دور مختصة فقط بالعطور وتستعين بمصممين عطور لتصميم العطر (وتعد عطور النيش أعلى قيمة من عطور الديزاينر) ونجدها مستلهمة في بعض الأحيان من أماكن ونحو ذلك.
تابع الخواجي أما (الألترا نيش) فهي كما أسلفنا الدور الذي يكون فيها مصمم العطر هو نفسه صاحب الدار
حيث نجد خلف كل عطر قصة إبداع حقيقي وملموس مثل دار Anka Kuş (أنكا كوش).

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