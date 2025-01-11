أيهما يقلل السكر في الدم.. التمارين قبل الإفطار أم بعده؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - وجد باحثون في تورنتو أن ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول وجبة الطعام لدى الإناث الأصحاء كان أقل إذا مارسن الرياضة بعد الإفطار.

كما قاس الباحثون مستوى الشهية قبل وبعد التمرين، ومرة ​​كل ساعة في فترة ما بعد التمرين.

ووجدوا أن المشاركات في الدراسة اللاتي مارسن الرياضة بعد تناول الإفطار كان لديهن شهية أقل مباشرة قبل وبعد جلسة التمرين، مقارنة بمن مارسن الرياضة قبل الأكل.

وفي حين ثبت أن التمارين الرياضية منخفضة الكثافة والمتقطعة تقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم في البيئات المعملية، فإن هذه البروتوكولات غالباً ما تنطوي على معدات تمارين متخصصة، كما قالت أليكسا غوفيت الباحثة المشاركة.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، أحد الجوانب الجديدة لهذه الدراسة هو أن بروتوكول التمارين الرياضية المتقطعة كان خالياً من المعدات، ويتكون فقط من حركات وزن الجسم مثل القفزات والقفزات القصيرة والتسلق، في بيئة منزلية.

وقالت غوفيت: "على حد علمنا، هذه هي أول دراسة تبحث في كيفية تأثير توقيت التمارين الرياضية والوجبات على استجابات الغلوكوز في الدم للتمارين الرياضية المتقطعة عالية الكثافة لدى الإناث".

كما أنها أول دراسة لتقييم تأثير توقيت التمارين الرياضية والوجبات على إدراك الشهية لدى الإناث الأصحاء بعد التمارين الرياضية المتقطعة بوزن الجسم".





** منظور جديد للتمارين

ومن منظور عملي، تقدم الدراسة نظرة ثاقبة جديدة حول تأثير التمارين الرياضية حول الوجبات على تنظيم غلوكوز الدم وإدراك الشهية في بيئة منزلية/غير مختبرية.

و"نظراً للشعبية المتزايدة للتمارين الرياضية في المنزل وفي البيئات الافتراضية، تعتبر هذه النتائج موضع اهتمام لدى من يفضلون ممارسة الرياضة في المنزل، أو من ليس لديهم إمكانية الوصول إلى معدات التمرين".