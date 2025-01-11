المشروبات السكرية تسبب مليوني حالة سكري سنوياً

MENAFN - Khaberni) خبرني- حذر بحث جديد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يتأثرون بمشكلة السكري المتنامية، وأن استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر يتسبب في أكثر من مليوني حالة سكري جديدة سنوياً.

وامتد تأثير المشروبات السكرية إلى صحة القلب، حيث بين البحث أن هذه المشروبات تتسب في 1.2 مليون حالة جديدة من أمراض القلب في جميع أنحاء العالم سنوياً.

ووجدت الدراسة التي أجريت في واشنطن أن المشروبات المحلاة بالسكر ساهمت في أكثر من 21% من جميع حالات مرض السكري الجديدة في الأجزاء النامية من العالم، مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ووفق "هيلث داي"، ساهم استهلاك المشروبات السكرية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فيما يقرب من 24% من حالات مرض السكري الجديدة، وأكثر من 11% من حالات أمراض القلب والأوعية الدموية الجديدة.

وأظهرت الدراسة أن ما يقرب من 50% من جميع حالات مرض السكري الجديدة في كولومبيا تعزى إلى استهلاك المشروبات السكرية.

وقال الباحثون: "لا تستهلك هذه المجتمعات منتجات ضارة فحسب، بل إنها غالباً ما تكون أقل تجهيزاً للتعامل مع العواقب الصحية طويلة الأجل".

وأكد المؤلفون أنه مع تطور البلدان وارتفاع الدخول، أصبحت المشروبات السكرية أكثر سهولة في الوصول إليها ومرغوبة.





** ضرائب الصودا

وقال الباحثون: "قد تساعد التغييرات السياسية، مثل ضرائب الصودا، في إبطاء المشكلة المتنامية".

وفي أجزاء من الولايات المتحدة، تبين أن هذا النهج فعال. فقد أظهرت البيانات من كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن أنه عندما ارتفعت أسعار المشروبات المحلاة بالسكر في 5 مدن أمريكية، بما في ذلك سياتل وفيلادلفيا، انخفض الاستهلاك.

وأظهرت الأبحاث الأحدث أنه عندما تم فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر في العديد من مدن كاليفورنيا، انخفضت مبيعات المشروبات، وكذلك انخفض متوسط الوزن لدى الشباب.

ويعتقد الباحثون أن فرض الضرائب وغير ذلك من أساليب الصحة العامة قد يكون فعّالاً في بلدان أخرى أيضاً.