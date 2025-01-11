رئيس مالية الشورى يشيد بجهود الحكومة في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الاستدامة المالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬المسقطي‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‭ ‬التفصيلية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬برلماني‭ ‬حول‭ ‬مستوى‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭ ‬أظهرت‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬بنسبة‭ ‬10 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وفتح‭ ‬مجالات‭ ‬جديدة‭ ‬للإيرادات،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تحسن‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة،‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬3‭.‬5‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المنصرم،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ3‭.‬1‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬التحصيلات‭ ‬الضريبية‭ ‬من‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مسجلة‭ ‬بذلك‭ ‬نموًا‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬16‭.‬6 % ‭.‬

ولفت‭ ‬المسقطي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬تعكس‭ ‬التحسن‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬المملكة‭ ‬المالي،‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬التي‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬شاملة‭ ‬للسياسات‭ ‬المالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإجراءات‭ ‬الداعمة‭ ‬للاستثمار‭ ‬المحلي‭ ‬والأجنبي‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التحسن‭ ‬يعكس‭ ‬نجاح‭ ‬السياسات‭ ‬المالية‭ ‬للحكومة‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬التنويع‭ ‬في‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬الوطني،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬وتعزيز‭ ‬قاعدة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬مثل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭ ‬والسياحة‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬برغم‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬والأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬المالية‭ ‬العامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصلاحات‭ ‬مهمة‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭.‬

وأكد‭ ‬المسقطي‭ ‬أيضًا‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬الفعّال‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والحكومة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬البرلماني‭ ‬سيظل‭ ‬داعمًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والتنمية‭ ‬عبر‭ ‬وضع‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وترسخ‭ ‬كفاءته،‭ ‬وتحقيق‭ ‬مستهدفات‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭ ‬دعا‭ ‬المسقطي‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لدعم‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للابتكار‭ ‬والتطوير،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬اقتصادي‭ ‬مستدام،‭ ‬يؤمّن‭ ‬مستوى‭ ‬معيشة‭ ‬مرتفعًا‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭.‬

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