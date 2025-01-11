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سباق أميكس للنصف ماراثون.. احتفالية رياضية ملهمة في قلب البحرين

1/11/2025 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

شهدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حدثًا‭ ‬رياضيًا‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الرفيع‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬سباق‭ ‬أميكس‭ ‬للنصف‭ ‬ماراثون‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬لجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭. ‬انطلق‭ ‬السباق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬صباحًا‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬مجمع‭ ‬السيف،‭ ‬مرورا‭ ‬بجزيرة‭ ‬الريف‭ ‬ومنطقة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬الخلابة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬البداية،‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬يمتد‭ ‬لـ‭ ‬21‭.‬1‭ ‬كيلومترًا‭.‬

تميز‭ ‬الحدث‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬عداء‭ ‬وعداءة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬والمستويات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬ملهمة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬بالكراسي‭ ‬المتحركة،‭ ‬مما‭ ‬عكس‭ ‬الروح‭ ‬الشمولية‭ ‬للسباق‭. ‬كان‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬المسار‭ ‬بالإرشادات‭ ‬والمرافق‭ ‬الضرورية،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬وراحة‭ ‬المشاركين‭.‬

اصطف‭ ‬المشجعون‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬المسار،‭ ‬حاملين‭ ‬اللافتات‭ ‬ومطلقين‭ ‬الهتافات‭ ‬لتشجيع‭ ‬العدائين‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬حماسية‭ ‬أضافت‭ ‬إلى‭ ‬جمال‭ ‬الحدث‭. ‬وقدم‭ ‬السباق‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬لتحقيق‭ ‬أرقام‭ ‬قياسية‭ ‬شخصية،‭ ‬وأظهر‭ ‬دور‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬البدنية‭ ‬والنفسية‭.‬

تزامن‭ ‬السباق‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ببطولة‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬مما‭ ‬أضاف‭ ‬طابعًا‭ ‬وطنيًا‭ ‬مميزًا‭ ‬للحدث‭. ‬وكان‭ ‬السباق‭ ‬مناسبة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬والرياضية‭ ‬التي‭ ‬توحد‭ ‬الجميع‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الإصرار‭ ‬والنجاح‭.‬

لم‭ ‬يكن‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬مجرد‭ ‬منافسة‭ ‬رياضية،‭ ‬بل‭ ‬منصة‭ ‬لإبراز‭ ‬قصص‭ ‬ملهمة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭. ‬من‭ ‬العدائين‭ ‬الهواة‭ ‬الذين‭ ‬تدربوا‭ ‬سنوات‭ ‬لتحقيق‭ ‬حلمهم‭ ‬بعبور‭ ‬خط‭ ‬النهاية،‭ ‬إلى‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬الذين‭ ‬أثبتوا‭ ‬أن‭ ‬الإرادة‭ ‬تتجاوز‭ ‬كل‭ ‬التحديات،‭ ‬كان‭ ‬السباق‭ ‬رمزًا‭ ‬للعزيمة‭ ‬والصمود‭.‬

مع‭ ‬النجاح‭ ‬الباهر‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬سباق‭ ‬أميكس‭ ‬للنصف‭ ‬ماراثون،‭ ‬تستمر‭ ‬لجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬المتميزة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية‭. ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬تقوم‭ ‬بتحضير‭ ‬لسباق‭ ‬كن‭ ‬محفزا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬سباق‭ ‬المارثون‭ ‬السنوي‭ ‬لمسافة‭ ‬42‭.‬2‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬منتزه‭ ‬العرين‭ ‬والزلاق‭ ‬مرورا‭ ‬بساحل‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬وإلى‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬منتزه‭ ‬ومحمية‭ ‬العرين‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬القادم‭. ‬ويمكن‭ ‬لجميع‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬أخبار‭ ‬لجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬صفحة‭ ‬الانستغرام‭ ‬ Bahrain ‭ ‬ Road ‭ ‬ Runners ‭ ‬والتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬تذاكر‭. ‬

إن‭ ‬سباق‭ ‬أميكس‭ ‬للنصف‭ ‬ماراثون‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬سباق،‭ ‬بل‭ ‬رحلة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الإلهام‭ ‬والتحدي‭ ‬وروح‭ ‬الفريق‭. ‬تهانينا‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬وشكرًا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬لحظة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭.‬

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