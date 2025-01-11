((الأفنيوز - البحرين)) راعيًا ذهبيًا ضمن مهرجان كأس الملك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
في إطار جهود نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لتعزيز الشراكات ودعم تطوير رياضة سباقات الخيل وإنجاح الفعاليات الموسمية الكبرى، وقع النادي اتفاقية رعاية ذهبية مع الأفنيوز – البحرين لأحد أشواط مهرجان كأس جلالة الملك المعظم ضمن موسم السباقات 2024/2025. وشهد توقيع الاتفاقية حضور يوسف أسامة بوحجي، الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وفراس بركات، المدير التنفيذي للأفنيوز – البحرين.
وبهذه المناسبة، أعرب يوسف أسامة بوحجي عن تقديره للشراكة مع الأفنيوز – البحرين، التي تواصل دعمها للنادي من خلال تقديم الرعاية الذهبية للموسم الثاني على التوالي. وأكد أن هذه الشراكة تسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني الكبير، وتعكس التزام الأفنيوز – البحرين بدعم رياضة سباقات الخيل، مما يعزز جهود تطوير هذه الرياضة العريقة وتحقيق المزيد من النجاحات.
من جانبه، عبّر فراس بركات عن فخر الأفنيوز – البحرين بالمساهمة في رعاية مهرجان كأس جلالة الملك المعظم لسباق الخيل، مؤكدًا أن هذه الرعاية تأتي انطلاقًا من التزام الأفنيوز – البحرين بالمسؤولية الوطنية لدعم مختلف القطاعات والفعاليات في مملكة البحرين، ومن ضمنها رياضة الفروسية وسباقات الخيل. كما أشاد فراس بركات بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، والتي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات البارزة لمملكة البحرين في عالم سباقات الخيل.
وأكد حرص الأفنيوز – البحرين على أن تكون شريكًا داعمًا ومساهمًا في إنجاح مهرجان كأس جلالة الملك المعظم، مشيدًا بالمستوى الدولي المتقدم الذي يحظى به، والذي يعكس التطور اللافت لرياضة سباقات الخيل في البحرين.
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