((الأفنيوز - البحرين)) راعيًا ذهبيًا ضمن مهرجان كأس الملك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬ودعم‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬وإنجاح‭ ‬الفعاليات‭ ‬الموسمية‭ ‬الكبرى،‭ ‬وقع‭ ‬النادي‭ ‬اتفاقية‭ ‬رعاية‭ ‬ذهبية‭ ‬مع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭ ‬لأحد‭ ‬أشواط‭ ‬مهرجان‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ضمن‭ ‬موسم‭ ‬السباقات‭ ‬2024‭/‬2025‭. ‬وشهد‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬حضور‭ ‬يوسف‭ ‬أسامة‭ ‬بوحجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬وفراس‭ ‬بركات،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للأفنيوز‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬يوسف‭ ‬أسامة‭ ‬بوحجي‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للشراكة‭ ‬مع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬ – ‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬دعمها‭ ‬للنادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الذهبية‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الوطني‭ ‬الكبير،‭ ‬وتعكس‭ ‬التزام‭ ‬الأفنيوز‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭ ‬بدعم‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬جهود‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبّر‭ ‬فراس‭ ‬بركات‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬الأفنيوز‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬مهرجان‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تأتي‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬الأفنيوز‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬لدعم‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والفعاليات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭. ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬فراس‭ ‬بركات‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬البارزة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭. ‬

وأكد‭ ‬حرص‭ ‬الأفنيوز‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شريكًا‭ ‬داعمًا‭ ‬ومساهمًا‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬مهرجان‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالمستوى‭ ‬الدولي‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬التطور‭ ‬اللافت‭ ‬لرياضة‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬