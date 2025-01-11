الاتحاد يواجه الحد.. ومدينة عيسى يلتقي الاتفاق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد





تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬الجولة‭ (‬11‭) ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬طويل‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬نظيره‭ ‬الحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز،‭ ‬بينما‭ ‬يلتقي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلعب‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬مع‭ ‬بوري‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭.‬

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقة‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬البديع‭ ‬برصيد‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬الاتحاد‭ ‬ثانيا‭ ‬برصيد‭ ‬23‭ ‬نقطة،‭ ‬الحد‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬الحالة‭ ‬رابعا‭ ‬برصيد‭ ‬19‭ ‬نقطة،‭ ‬البسيتين‭ ‬خامسا‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬نقطة،‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬سادسا‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬سابعا‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬بوري‭ ‬ثامنا‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬الاتفاق‭ ‬تاسعا‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬قلالي‭ ‬عاشرا‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬التضامن‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬