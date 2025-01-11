الاتحاد يواجه الحد.. ومدينة عيسى يلتقي الاتفاق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كتب: أحمد جواد
تنطلق اليوم الأحد الجولة (11) من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم 2024-2025، بعد توقف طويل بإقامة ثلاث مواجهات في نفس التوقيت، وذلك عند الساعة السابعة مساءً، حيث يواجه الاتحاد نظيره الحد على ملعب النادي الأهلي بالماحوز، بينما يلتقي مدينة عيسى مع الاتفاق على ملعب مدينة حمد، في حين يلعب أم الحصم مع بوري على ملعب نادي الرفاع.
ويشير الترتيب العام قبل انطلاقة هذه الجولة إلى تصدر البديع برصيد 26 نقطة، الاتحاد ثانيا برصيد 23 نقطة، الحد ثالثا برصيد 21 نقطة، الحالة رابعا برصيد 19 نقطة، البسيتين خامسا برصيد 17 نقطة، مدينة عيسى سادسا برصيد 15 نقطة، أم الحصم سابعا برصيد 14 نقطة، بوري ثامنا برصيد 10 نقاط، الاتفاق تاسعا برصيد 8 نقاط، قلالي عاشرا برصيد 4 نقاط، اتحاد الريف في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، وفي المركز الأخير التضامن برصيد 3 نقاط.
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